Kindle Scribe crolla al minimo storico su Amazon: 32 GB e Penna Premium costano 309,99 euro per un’esperienza totale

Il Kindle Scribe da 32 GB con Penna Premium scende a 309,99 euro.

Il Kindle Scribe da 32 GB con Penna Premium costa 309,99 euro su Amazon: sono 140 euro in meno rispetto ai 449,99 euro indicati come prezzo di riferimento. Il dato interessante arriva dallo storico, perché questa configurazione non era mai scesa così in basso. Se stai valutando un dispositivo più grande di un normale e-reader, trovi qualche criterio utile anche nella nostra guida ai migliori tablet.

Un prezzo che cambia parecchio il giudizio

A 449,99 euro il Kindle Scribe è un acquisto da ponderare con calma. A 309,99 euro diventa molto più facile capirne il senso: offre uno schermo antiriflesso da 10,2 pollici e 300 ppi, 32 GB di memoria e la Penna Premium inclusa, che non richiede né associazione né ricarica.

Io lavoro ogni giorno tra analisi SEO, documenti e annotazioni sparse. Proprio per questo mi incuriosisce l’idea di avere letture, PDF e quaderni nello stesso oggetto, con la calma visiva dell’inchiostro elettronico. Qui puoi scrivere a mano, prendere appunti sui documenti e usare Active Canvas nei libri compatibili; le note restano legate al punto in cui sono state inserite anche quando cambia l’impaginazione.

Caratteristica Dato Schermo 10,2 pollici, tecnologia e-ink antiriflesso Densità 300 ppi Memoria 32 GB Penna inclusa Penna Premium, senza batteria e senza associazione Illuminazione Luce frontale regolabile per intensità e tonalità Funzioni di scrittura Quaderni, annotazioni su PDF e Active Canvas nei libri compatibili Connettività e ricarica Wi-Fi e USB-C Autonomia dichiarata Fino a 12 settimane in lettura Colore Grigio tungsteno

Lo schermo e-ink da 10,2 pollici può essere usato anche per annotazioni e quaderni.

È un Kindle grande, e questa è sia la qualità sia il limite

Per leggere romanzi sul divano continuerei a preferire un Kindle più piccolo: costa meno, pesa meno e si tiene comodamente con una mano. Scribe nasce per chi vuole molto spazio, legge PDF, studia, sottolinea oppure riempie quaderni. La diagonale da 10,2 pollici cambia davvero il modo in cui si affrontano documenti e pagine complesse.

C’è poi una distinzione importante rispetto a un tablet tradizionale. L’e-ink è riposante e l’autonomia si misura in settimane, però non è pensato per video, app Android o navigazione rapida. Lo scegli per leggere e scrivere con poche distrazioni. Se è esattamente ciò che cerchi, il minimo storico da 309,99 euro dà a questo modello da 32 GB una concretezza che finora gli mancava.