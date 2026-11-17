Lenovo Idea Tab 11 da 8/256 GB costa 249 euro, appena 10 euro sotto il riferimento di 259 euro. La pagina Amazon è disponibile qui.

Più dotazione che sconto

Non è uno sconto clamoroso; l’interesse nasce dal pacchetto: schermo 2.5K, 90 Hz, memoria generosa e Lenovo Tab Pen inclusa. È un’offerta di valore più che di percentuale.

Display 2.5K e quattro altoparlanti

Il pannello IPS da 11 pollici offre 2560 × 1600 pixel e arriva a 500 nit. Il Dimensity 6300 è un chip adatto a studio, streaming e multitasking leggero. I quattro altoparlanti con Dolby Atmos migliorano film e lezioni rispetto ai tablet economici con audio più semplice.

Buona base per appunti e intrattenimento

Gli 8 GB di RAM sono saldati, mentre i 256 GB possono essere affiancati da microSD fino a 2 TB. Android 15 è la base software. Lo consiglierei per PDF, note, navigazione e video; non lo comprerei come sostituto assoluto di un notebook. Prima dell’ordine controllerei che la penna sia indicata nella variante selezionata.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

La penna inclusa cambia la percezione del prezzo: acquistata separatamente, anche una stilo non professionale può ridurre il vantaggio di un tablet apparentemente più economico. Qui si può iniziare subito a prendere appunti, anche se precisione, latenza e software non vanno automaticamente confrontati con le soluzioni più costose di Apple e Samsung.

La configurazione Wi-Fi è indicata per casa, scuola e università. In mobilità servirà l’hotspot dello smartphone; chi desidera una SIM deve cercare esplicitamente una variante cellulare.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.