Un tablet da 199 euro mi interessa di più se posso già scriverci sopra appena lo tolgo dalla scatola. Il Lenovo Idea Tab da 11 pollici include la Tab Pen anche nella versione Polar Blue con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, ora in offerta su Amazon per il Black Friday. Rispetto ai 251,79 euro indicati come riferimento, il risparmio è di 52,79 euro. La ragione per prenderlo in considerazione, per me, è poter leggere e annotare lo stesso documento senza aggiungere al conto il pennino.

Penso a un PDF di venti pagine da studiare. Sullo smartphone finisco per ingrandire il testo e spostare continuamente la pagina. Qui ci sono un pannello IPS da 2560 × 1600 pixel e uno spazio da 11 pollici sul quale sottolineare, disegnare una freccia o segnare una domanda a margine. Il formato 16:10 consente anche di alternare lettura in verticale e video in orizzontale. I 90 Hz riguardano la frequenza dello schermo, mentre la precisione e la sensazione della scrittura dipendono anche da penna e applicazione.

Un PDF e un quaderno possono bastare

Per questo uso il Dimensity 6300 e i 6 GB di RAM mi sembrano una dotazione sensata. Lo sceglierei per dispense, navigazione, posta e qualche app affiancata. Con un PDF e le note aperti insieme, però, gli 11 pollici si dividono fra due finestre. Chi scrive formule grandi o deve leggere tabelle fitte potrebbe trovare più comodo passare da un’app all’altra, lasciando a ciascuna tutto lo schermo.

I 128 GB si possono espandere con una microSD, utile per raccogliere documenti, video e altro materiale offline. Android 15 e i quattro altoparlanti con Dolby Atmos completano un tablet che può servire anche per una serie TV sul divano. Lenovo dichiara una batteria da 7.040 mAh, con risultati che cambiano secondo luminosità, connessione e applicazioni. Le caratteristiche della famiglia sono raccolte nella scheda tecnica Lenovo.

La variante da 199 euro è Wi-Fi. Per usarla fuori casa serve una rete disponibile oppure l’hotspot del telefono. La presenza del Dimensity 6300, impiegato anche in dispositivi cellulari, non implica che questa confezione abbia lo slot SIM. Anche una tastiera va considerata separatamente dalla penna inclusa.

Io partirei proprio da un documento che leggo spesso. Se riuscissi a lavorarci comodamente su questa diagonale, il kit avrebbe già uno scopo preciso. Per confrontare dimensioni e dotazione dei concorrenti c’è la nostra guida ai migliori tablet con penna. In questa fascia controllerei sempre il totale di tablet e accessori, prima della percentuale di sconto.