Ci sono giorni in cui serve un notebook vero, con Windows e una tastiera comoda, e altri in cui sarebbe molto più pratico avere un tablet su cui prendere appunti. Il Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 nasce esattamente per non obbligare a scegliere: Amazon lo propone a 839 euro invece di 1.049 euro, con uno sconto di 210 euro e la possibilità, per gli account idonei, di suddividere la spesa in 12 rate da 69,92 euro.

La cerniera a 360 gradi cambia davvero il modo di usarlo

Non lo considererei un tablet leggero nel senso classico del termine: resta pur sempre un computer completo. La cerniera permette però di ripiegare lo schermo dietro la tastiera, trasformarlo in una superficie touch da appoggiare sul tavolo oppure sistemarlo “a tenda” per guardare un video e seguire una presentazione. È una flessibilità che può tornare utile soprattutto all’università, durante le riunioni o quando lo spazio sul tavolino del treno è ridotto.

Il pannello è un IPS touch da 14 pollici in formato WUXGA, quindi con risoluzione 1.920 × 1.200 pixel e rapporto 16:10. Quei pixel verticali in più sembrano un dettaglio, ma aiutano quando si lavora su documenti, fogli di calcolo e pagine web. Il trattamento antiriflesso e la certificazione TÜV Low Blue Light completano una dotazione più orientata alla produttività che all’intrattenimento puro.

La penna è già nella confezione

La Digital Pen è inclusa, e questo evita una spesa aggiuntiva spesso nascosta nelle configurazioni convertibili. Può servire per annotare PDF, firmare documenti, scrivere formule o abbozzare un disegno. Non comprerei un 2-in-1 soltanto per la penna, ma se si usa già OneNote o si studia su dispense digitali la differenza rispetto a un notebook tradizionale diventa concreta.

Ryzen 7, 16 GB di RAM e un limite da conoscere

All’interno troviamo un AMD Ryzen 7 250, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. È una configurazione equilibrata per browser con molte schede, videoconferenze, suite Office, gestione di immagini e programmi universitari. Non nasce come portatile gaming, né come workstation per montaggi video molto pesanti; per il lavoro quotidiano offre però più margine dei modelli economici con 8 GB di memoria.

display touch IPS da 14 pollici, 1.920 × 1.200 pixel;

processore AMD Ryzen 7 250;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB;

Windows 11 e tastiera QWERTY italiana;

chassis in alluminio e Digital Pen inclusa.

Il punto da non ignorare è scritto anche nel titolo della pagina Amazon: il caricatore non è incluso. Prima dell’acquisto controllerei quindi di avere un alimentatore USB-C Power Delivery adeguato; in caso contrario bisogna aggiungerlo al budget. È una piccola seccatura, ma è meglio scoprirla ora che al momento di aprire la scatola.

Per chi ha senso a 839 euro

Lo vedo bene per chi vuole un solo dispositivo da portare ogni giorno tra casa, università e ufficio. Il vantaggio non è avere il notebook più potente in assoluto a questa cifra, ma combinare schermo touch, penna, struttura convertibile e una base hardware già solida. Chi non utilizzerà mai la modalità tablet può risparmiare scegliendo un portatile classico; chi invece alterna tastiera e scrittura a mano trova qui un pacchetto coerente.

Prezzo verificato il 23 novembre 2026. Le offerte Amazon possono cambiare rapidamente: prima del pagamento controlla che siano indicati 839 euro, tastiera italiana, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e vendita nella configurazione descritta.