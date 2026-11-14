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Lenovo IdeaPad Slim 3 arriva a 699 euro: un portatile concreto per studio e lavoro

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Notebook grigio Lenovo IdeaPad Slim 3 aperto su una scrivania da studio

Non serve una GPU dedicata per rendere valido un portatile da usare ogni giorno. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core 7 350, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB costa 699 euro, il prezzo più basso rilevato per questa configurazione. È un modello pensato per documenti, browser, lezioni, videoconferenze e multitasking. Qui trovi la configurazione in offerta su Amazon. Il link è affiliato e l’eventuale commissione non aumenta il totale dell’ordine.

La scheda tecnica evita due risparmi frequenti nella fascia media: il display è un IPS in formato 16:10 da 400 nit e la memoria è DDR5 in formato SODIMM. Resta invece una rinuncia concreta nella confezione, perché l’alimentatore non è incluso.

Vedi Lenovo IdeaPad Slim 3 a 699 euro

Lo schermo è adatto a lavorare e migliora la dotazione concreta

Il pannello da 15,3 pollici ha risoluzione 1920 × 1200 pixel, trattamento antiriflesso e rapporto 16:10. Lo spazio verticale in più è comodo con fogli di calcolo, pagine web e documenti lunghi. I 400 nit permettono un uso più sereno vicino a una finestra rispetto ai comuni pannelli da 250 nit, pur senza trasformarlo in un notebook da esterno.

Core 7, 16 GB e SSD espandibile

Il Core 7 350 gestisce bene il carico tipico di studio e ufficio. La NPU da 17 TOPS può accelerare alcune funzioni locali, ma non sceglierei il computer per l’etichetta AI: contano di più i 16 GB DDR5 e il buon equilibrio generale. La grafica Intel integrata va bene per contenuti multimediali e giochi leggeri, non per gaming moderno o rendering 3D impegnativo.

L’SSD PCIe 4.0 da 512 GB offre spazio sufficiente per programmi e documenti. La piattaforma supporta due unità M.2, quindi l’archiviazione può essere ampliata senza sostituire subito il disco presente. È un vantaggio per chi conserva fotografie, progetti o copie locali.

Porte, peso e alimentatore da aggiungere

USB-A, USB-C, HDMI, lettore SD e jack audio coprono una postazione classica senza obbligare a comprare un hub. Il peso dichiarato di 1,59 kg e lo spessore di 17,9 millimetri restano gestibili negli spostamenti quotidiani. La scocca ha superato test MIL-STD-810H, che indicano una serie di prove ambientali ma non rendono il notebook indistruttibile.

L’assenza del caricatore va considerata nel budget. Serve un alimentatore USB-C Power Delivery con potenza adeguata; se non ne possiedi uno compatibile, il risparmio reale è leggermente inferiore ai 350 euro calcolati sul prezzo di riferimento.

Il giudizio a 699 euro

A questa cifra è una proposta equilibrata per università, smart working e uso familiare. Chi monta video con continuità o gioca dovrebbe cercare una GPU dedicata; chi vuole un computer affidabile per produttività trova invece una configurazione già completa e con margine di espansione.

Offerta verificata il 14 novembre 2026. Prima del pagamento controlla Core 7 350, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e la dicitura relativa all’alimentatore non incluso.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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