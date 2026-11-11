Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 1.920 euro invece di 2.705 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Qui il venditore è Lenovo

Questa promozione non arriva da Amazon. Il prezzo di 1.920 euro viene applicato sullo store Lenovo partendo da 2.705 euro e usando il codice BLACKFRIDAYNOW. Il collegamento apre la ricerca ufficiale: configurazione, coupon e totale vanno verificati nel carrello.

Configurazione da gaming completa

Core i7-14700HX, GeForce RTX 5060, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB formano una base solida per giocare e creare contenuti. La RAM potrebbe essere il primo componente da ampliare per carichi professionali pesanti.

Schermo da 16 pollici a 240 Hz

Il pannello IPS 16:10 arriva a 500 nit, 240 Hz e copertura DCI-P3 dichiarata al 100%. È una dotazione adatta anche alla creazione, pur senza i neri di un OLED. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet e USB-C completano una connettività ricca.

Peso, batteria e convenienza

La batteria è da 80 Wh, ma un notebook gaming di questa classe nasce per lavorare spesso vicino alla presa. Lo sconto è importante; prima di pagare controllerei alimentatore, garanzia, layout italiano e tempi di consegna riportati da Lenovo.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.