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Lenovo LOQ 15 con RTX 5060 al minimo: una configurazione concreta per giocare in Full HD

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Notebook gaming grigio aperto su una scrivania con una scena di gioco sullo schermo

A 1.199 euro, il Lenovo LOQ 15 entra nella fascia in cui una RTX 5060 può diventare più interessante di finiture sottili e autonomia prolungata. La configurazione indicata abbina Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, con uno sconto rispetto ai 1.499 euro di riferimento. Qui trovi la variante esatta su Amazon. Il link è affiliato e non modifica il prezzo finale.

Prima dell’acquisto controllerei il codice della configurazione, perché la pagina può raccogliere più processori, quantità di memoria e schede video. Il prezzo segnalato riguarda il modello con GeForce RTX 5060 da 8 GB, 16 GB DDR5 e unità da 1 TB.

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Core i7 e RTX 5060: l’equilibrio è sul Full HD

Il Core i7-13650HX appartiene a una generazione precedente rispetto alle piattaforme più nuove, ma offre ancora risorse adeguate per giochi, montaggio e software pesante. La GeForce RTX 5060 con 8 GB GDDR7 è la parte più importante della proposta: DLSS e Frame Generation aiutano nei titoli recenti, mentre gli 8 GB richiedono qualche attenzione con texture molto pesanti.

Il display da 15,6 pollici usa risoluzione 1920 × 1080 e frequenza di 144 Hz. La risoluzione riduce il carico sulla GPU e permette di puntare alla fluidità; per lavori grafici accurati controllerei luminosità e copertura cromatica della variante, dati che non vanno dedotti dal solo refresh rate.

Memoria e archiviazione già sensate

Sedici gigabyte di RAM bastano per giocare e lavorare con più applicazioni, anche se 32 GB sono preferibili per progetti video complessi, macchine virtuali o molti programmi aperti insieme. L’SSD da 1 TB evita il limite più comune dei notebook gaming economici: 512 GB possono esaurirsi dopo pochi giochi di grandi dimensioni.

La tastiera retroilluminata include il tastierino numerico. Wi-Fi, Ethernet e le porte fisiche rendono il LOQ adatto a una postazione stabile. Peso, spessore e alimentatore lo collocano però tra i portatili trasportabili, non tra gli ultraportatili da usare spesso lontano dalla presa.

Il prezzo ha senso se sfrutti la GPU

Lo sceglierei per gioco in Full HD, studio tecnico, modellazione e attività che utilizzano CUDA o l’accelerazione video. Per scrittura, navigazione e lezioni sarebbe una spesa eccessiva: un notebook più leggero consumerebbe meno e offrirebbe maggiore autonomia.

Il minimo storico rende la configurazione competitiva, ma confronterei anche potenza effettiva della GPU, alimentatore incluso, layout della tastiera e possibilità di espandere RAM e SSD. Sono dettagli capaci di cambiare il valore reale di un portatile gaming.

Prezzo verificato il 13 novembre 2026. Disponibilità e importo possono variare; controlla il riepilogo Amazon prima di concludere l’ordine.

Lenovo LOQ 15' Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Intel Core...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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