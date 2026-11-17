Il Lenovo ThinkCentre Tiny ricondizionato costa 137 euro, invece di 145 euro. Qui trovate la configurazione.

Un desktop completo al prezzo di un accessorio

Lo sconto è piccolo, ma il prezzo assoluto è basso: Core i5-6500T, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, LibreOffice e adattatore Wi-Fi formano una base pronta per compiti semplici.

Hardware anziano, ma ancora utile

Il Core i5-6500T è un quad core del 2015 con grafica Intel HD 530. Va bene per browser, posta, documenti, gestionali leggeri e riproduzione video; non è adatto a giochi moderni, montaggio pesante o progetti che richiedono molta potenza. Gli 8 GB sono il minimo ragionevole oggi.

Ricondizionato: controllare garanzia e Windows

La scheda Amazon parla di prodotto ricondizionato. Verificherei grado estetico, venditore, durata della garanzia, porte presenti e licenza del sistema operativo. Windows 11 non supporta ufficialmente tutti i processori così vecchi: è importante capire come sia stato installato e quali aggiornamenti aspettarsi. Lo sceglierei come secondo PC economico, non per un investimento a lungo termine.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Un mini PC di questo tipo può essere fissato dietro al monitor o nascosto sotto la scrivania, liberando molto spazio. Consuma meno e fa meno rumore di tanti vecchi tower, ma la capacità di aggiornamento è limitata dalle dimensioni. Chiederei al venditore se RAM e SSD siano componenti nuovi o recuperati e se sia incluso il supporto verticale.

Può diventare anche un terminale per videosorveglianza, cassa, laboratorio o postazione per bambini. Per dati importanti userei comunque un backup esterno, perché età dell’hardware e storia del ricondizionamento non sono sempre ricostruibili.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.