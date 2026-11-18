Il Lenovo Yoga Tab Plus da 12,7 pollici, nella configurazione con 16 GB di RAM, 512 GB, tastiera e penna, costa 799 euro. Lo sconto non è enorme, ma il pacchetto è completo e punta a chi vuole un tablet Android capace di lavorare, studiare e intrattenere senza acquistare subito accessori separati. Vedi Lenovo Yoga Tab Plus 16/512 GB su Amazon.

Una dotazione da notebook leggero

Il display 3K da 12,7 pollici e 144 Hz offre molto spazio per documenti, browser e finestre affiancate. Le dimensioni lo rendono meno comodo di un tablet piccolo sul divano, ma più credibile come postazione mobile. Tastiera e penna incluse sono fondamentali: trasformano il prodotto da semplice schermo per video a strumento per appunti, mail e scrittura.

I 16 GB di RAM e i 512 GB di memoria sono una configurazione rara nel mondo Android. Servono soprattutto a chi apre molti file, conserva contenuti offline o vuole evitare di sostituire il dispositivo dopo pochi anni. Per un uso casuale sono sovrabbondanti, ma in un prodotto da 799 euro preferisco avere margine.

Snapdragon 8 Gen 3: potenza ancora molto alta

Il processore Snapdragon 8 Gen 3 appartiene alla fascia premium e può gestire multitasking, giochi, editing leggero e applicazioni creative con molta più disinvoltura dei chip da medio gamma. Non è il SoC più nuovo in assoluto, ma continua a offrire prestazioni elevate e un ecosistema software maturo.

Il tablet dispone anche di connettività Wi-Fi 7 e di un sistema a sei altoparlanti. Sono dettagli che si apprezzano nell’uso reale: collegamenti veloci su reti compatibili e audio più pieno durante film, musica e riunioni.

Batteria e portabilità

La batteria da 10.200 mAh è dimensionata per il grande pannello. L’autonomia effettiva cambierà molto tra video, luminosità elevata, giochi e scrittura, ma la capacità è adeguata a una giornata di utilizzo misto. Tastiera e cover aumentano peso e ingombro: nello zaino il pacchetto si avvicina più a un piccolo notebook che a un tablet da lettura.

La penna è utile per annotazioni e disegno, ma le app Android non sempre replicano le versioni desktop. Prima di usarlo come unico computer controllerei i programmi davvero necessari, soprattutto per gestionali, fogli complessi, sviluppo o software professionale.

Vale 799 euro?

Il prezzo è alto per chi vuole soltanto Netflix e navigazione, mentre diventa più comprensibile per studenti, professionisti mobili e utenti che sfruttano tastiera e stilo ogni giorno. Il confronto corretto non è con i tablet base, ma con altri 2-in-1 completi di accessori e memoria equivalente.

Io lo prenderei in considerazione se Android è già il centro del proprio lavoro e si desidera un dispositivo potente, immediato e con grande autonomia. Chi necessita di applicazioni Windows o macOS farà meglio a restare su un portatile tradizionale.

Android su grande schermo è maturato, ma va provato

Le applicazioni più diffuse sfruttano ormai meglio i tablet, ma alcune restano versioni ingrandite dell’interfaccia per smartphone. Browser, suite da ufficio, videoconferenze e streaming funzionano bene; flussi molto specifici possono invece richiedere compromessi. Consiglio di fare un elenco delle cinque app irrinunciabili e verificarle una per una.

La tastiera inclusa riduce gli acquisti successivi e la penna permette di firmare documenti, annotare PDF o disegnare. Per sostituire un notebook aggiungerei un mouse Bluetooth e valuterei un hub USB-C. A quel punto il vantaggio resta l’immediatezza di Android, non necessariamente un peso inferiore a qualsiasi portatile.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, Lenovo Yoga Tab Plus 16/512 GB costa 799,00 euro invece di 848,68 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.