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LG Sound Suite H7 riceve un taglio importante: Atmos 9.1.6 in un solo corpo

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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LG Sound Suite H7 installata sotto un solo televisore in un soggiorno reale

La Sound Suite H7 è la proposta LG per chi vuole un impianto molto ambizioso senza partire da subwoofer e diffusori sparsi nella stanza. L’offerta Amazon la porta da 999 a 779,22 euro, con un risparmio di 219,78 euro. Rimane una soundbar costosa, ma il prezzo va confrontato con una struttura all-in-one da 500 W, dodici altoparlanti e otto radiatori passivi. Qui puoi verificare durata dell’offerta e disponibilità. Il collegamento è affiliato.

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Una soundbar grande che integra anche i bassi

H7 misura quasi 130 centimetri di larghezza e pesa circa 7,7 kg. All’interno trovano posto otto unità full-range Peerless, quattro woofer e otto radiatori passivi. La scelta riduce il numero di elementi da sistemare in salotto, ma non elimina le leggi dell’acustica: un subwoofer separato può ancora offrire più pressione sulle frequenze profonde.

Il 9.1.6 dipende dai contenuti e dalla stanza

LG dichiara una scena spaziale 9.1.6 con i contenuti Dolby Atmos. Gli altoparlanti rivolti in più direzioni sfruttano pareti e soffitto per creare altezza e ampiezza. Forma della stanza, distanza dal televisore e superfici riflettenti cambiano molto il risultato. Room Calibration Pro serve proprio a misurare l’ambiente e adattare la risposta.

FlexConnect permette di ampliare il sistema

Dolby Atmos FlexConnect riconosce la posizione degli speaker compatibili aggiunti in seguito e ricalibra la scena. La Sound Suite può arrivare fino a 13.1.7 canali con i moduli LG previsti. Alcune funzioni, come Sound Follow, richiedono però una configurazione FlexConnect attiva e componenti aggiuntivi: l’H7 acquistata singolarmente non abilita automaticamente ogni possibilità descritta dalla gamma.

Streaming e valutazione finale

Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Google Cast e Spotify Connect permettono di usarla anche per la musica. Il piccolo display OLED frontale mostra stato e modalità, mentre AI Sound Pro+ prova a separare voci, musica ed effetti. A 779,22 euro la prenderei in considerazione per un soggiorno ampio e un televisore importante. Prima misurerei il mobile: quasi 130 centimetri possono coprire piedistallo, sensore del telecomando o parte inferiore dello schermo.

Per valutare le alternative puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.

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LG Sound Suite H7 Soundbar all-in-one 9.1.6 canali, Black | Dolby Atmos...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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