Astro A20 X sotto 100 euro: una sola cuffia per console, PC e telefono?
La Logitech G Astro A20 X bianca scende da 179,99 a 94,99 euro. Il 47% di sconto è il minimo dell’anno rilevato e cambia completamente il confronto: sotto i 100 euro non è facile trovare una cuffia wireless capace di passare tra due sistemi con un tasto.
La configurazione che sostituisce
Immaginiamo PlayStation o Xbox sulla TV e PC sulla scrivania. La base PLAYSYNC si collega a due piattaforme e consente di scegliere quale ascoltare senza spostare dongle e cavi. Le combinazioni supportate comprendono PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch; va comunque controllata la compatibilità specifica della variante venduta in Italia.
LIGHTSPEED per il gioco, Bluetooth per il resto
Il collegamento proprietario trasporta audio a 24 bit con latenza adatta al gaming. Il Bluetooth serve per telefono e dispositivi mobili. Questa doppia strada evita di usare la modalità meno adatta: velocità e stabilità con console/PC, comodità con lo smartphone.
- PLAYSYNC AUDIO per passare tra due sistemi;
- wireless LIGHTSPEED a 24 bit e Bluetooth;
- peso inferiore a 300 grammi;
- microfono full-band a 48 kHz con funzioni Blue VO!CE;
- MixAmp per bilanciare gioco e chat, più illuminazione LIGHTSYNC.
Il microfono non è il solito accessorio secondario
La capsula a 48 kHz punta a una voce più piena nelle chat e nelle registrazioni. Blue VO!CE permette di personalizzare il trattamento da software. È utile su PC; su console alcune funzioni avanzate potrebbero dipendere dall’app o dalla piattaforma, quindi non darei per identica ogni esperienza.
Comfort e RGB: uno serve più dell’altro
Sospensione dell’archetto, cuscinetti in memory foam e peso sotto i 300 grammi sono più importanti delle otto zone RGB. Le luci aggiungono stile, ma consumano batteria e non migliorano il suono. Per sessioni lunghe valuterei soprattutto pressione laterale, traspirazione e possibilità di sostituire i cuscinetti.
La domanda del titolo ha una risposta
Sì, può diventare l’unica cuffia di una postazione con due sistemi e telefono, purché siano le piattaforme previste dalla base. A 94,99 euro il valore è molto alto; a 179,99 sarebbe entrata in concorrenza con modelli più completi. Prima dell’acquisto controllerei colore bianco, standard della base, console usate e venditore.
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