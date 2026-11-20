La Logitech G Astro A20 X bianca scende da 179,99 a 94,99 euro. Il 47% di sconto è il minimo dell’anno rilevato e cambia completamente il confronto: sotto i 100 euro non è facile trovare una cuffia wireless capace di passare tra due sistemi con un tasto.

La configurazione che sostituisce

Immaginiamo PlayStation o Xbox sulla TV e PC sulla scrivania. La base PLAYSYNC si collega a due piattaforme e consente di scegliere quale ascoltare senza spostare dongle e cavi. Le combinazioni supportate comprendono PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch; va comunque controllata la compatibilità specifica della variante venduta in Italia.

LIGHTSPEED per il gioco, Bluetooth per il resto

Il collegamento proprietario trasporta audio a 24 bit con latenza adatta al gaming. Il Bluetooth serve per telefono e dispositivi mobili. Questa doppia strada evita di usare la modalità meno adatta: velocità e stabilità con console/PC, comodità con lo smartphone.

PLAYSYNC AUDIO per passare tra due sistemi;

wireless LIGHTSPEED a 24 bit e Bluetooth;

peso inferiore a 300 grammi;

microfono full-band a 48 kHz con funzioni Blue VO!CE;

MixAmp per bilanciare gioco e chat, più illuminazione LIGHTSYNC.

Il microfono non è il solito accessorio secondario

La capsula a 48 kHz punta a una voce più piena nelle chat e nelle registrazioni. Blue VO!CE permette di personalizzare il trattamento da software. È utile su PC; su console alcune funzioni avanzate potrebbero dipendere dall’app o dalla piattaforma, quindi non darei per identica ogni esperienza.

Comfort e RGB: uno serve più dell’altro

Sospensione dell’archetto, cuscinetti in memory foam e peso sotto i 300 grammi sono più importanti delle otto zone RGB. Le luci aggiungono stile, ma consumano batteria e non migliorano il suono. Per sessioni lunghe valuterei soprattutto pressione laterale, traspirazione e possibilità di sostituire i cuscinetti.

La domanda del titolo ha una risposta

Sì, può diventare l’unica cuffia di una postazione con due sistemi e telefono, purché siano le piattaforme previste dalla base. A 94,99 euro il valore è molto alto; a 179,99 sarebbe entrata in concorrenza con modelli più completi. Prima dell’acquisto controllerei colore bianco, standard della base, console usate e venditore.