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Logitech G Astro A50 X a 259,99 euro: una sola cuffia per PS5, Xbox e PC

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Cuffie gaming wireless bianche sulla base di ricarica

Le Logitech G Astro A50 X Lightspeed bianche scendono a 259,99 euro, con uno sconto indicato del 7%. Restano cuffie costose, ma la base PlaySync risolve un problema concreto per chi alterna PlayStation 5, Xbox e PC senza voler spostare cavi e dongle ogni volta.

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PlaySync cambia audio e video tra tre piattaforme

La base integra ingressi HDMI e USB per le console e il PC. Premendo un tasto si cambia piattaforma, facendo passare sia audio sia video al televisore o monitor. Il passthrough HDMI 2.1 supporta segnali fino a 4K/120 Hz e funzioni moderne, purché anche display e cavi siano compatibili.

È una soluzione più complessa di una normale cuffia wireless e richiede un cablaggio iniziale ordinato. In cambio, evita di cambiare ingresso e periferica manualmente ogni sera. È proprio questo ecosistema, più che il solo suono, a giustificare parte del prezzo.

Driver in grafene e Bluetooth simultaneo

I driver PRO-G da 40 mm usano un diaframma in grafene per contenere distorsione e migliorare la risposta ai transienti. Lightspeed gestisce l’audio di gioco a bassa latenza, mentre Bluetooth può aggiungere contemporaneamente una chiamata o l’audio dello smartphone.

  • autonomia dichiarata fino a 24 ore;
  • portata wireless fino a circa 12 metri;
  • microfono ad asta con elaborazione ad alta risoluzione;
  • ricarica appoggiando le cuffie sulla base.

Hanno senso solo se si sfrutta davvero la base

Le consiglierei a chi possiede almeno due piattaforme e cambia spesso sorgente. Per giocare esclusivamente su PC o su una sola console si trovano cuffie eccellenti a molto meno. Anche lo spazio per la base e i collegamenti HDMI va pianificato prima dell’acquisto.

Il prezzo riguarda la colorazione bianca indicata. Controllerei ASIN e venditore nel carrello: la promozione è annunciata fino al 30 novembre salvo esaurimento o variazioni.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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