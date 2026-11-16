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Blue Yeti torna a 99,99 euro: il classico microfono USB ha ancora quattro assi nella manica

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Microfono USB nero su una scrivania per podcast

Il Logitech G Blue Yeti scende a 99,99 euro, con uno sconto indicato del 9%. Non è il microfono più recente della selezione, ma resta uno dei più facili da riconoscere e da usare grazie ai controlli fisici, ai quattro diagrammi e al supporto stabile già incluso.

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Tre capsule e quattro modi di registrare

Il sistema a tre capsule consente di scegliere cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo. Per una voce singola conviene il cardioide; per una conversazione faccia a faccia il bidirezionale, mentre l’omnidirezionale raccoglie persone disposte intorno a un tavolo. Lo stereo è utile quando posizione e ampiezza della sorgente fanno parte del risultato.

La registrazione arriva a 16 bit/48 kHz, specifica meno appariscente rispetto ai modelli recenti ma sufficiente per streaming, podcast e video online. Non comprerei il Yeti per inseguire i numeri: il suo punto di forza è la versatilità immediata.

Guadagno, mute e cuffie sono tutti a portata di mano

Sul corpo si trovano controllo del guadagno, volume cuffie e mute. L’uscita da 3,5 mm permette di ascoltare la voce direttamente, evitando il ritardo del software. Logitech offre inoltre filtri Blue VO!CE tramite G HUB per compressione, equalizzazione e riduzione del rumore.

  • risposta in frequenza 20 Hz–20 kHz;
  • pressione sonora massima dichiarata di 120 dB;
  • solido supporto da tavolo incluso;
  • compatibilità PC e Mac senza interfaccia esterna.

Il limite principale è anche evidente: ingombra e pesa

Microfono e base superano complessivamente 1,5 kg. La stabilità è ottima, ma occupa spazio e può trasmettere vibrazioni se appoggiato vicino alla tastiera. Un braccio e un supporto elastico migliorano la posizione, aumentando però la spesa.

A 99,99 euro resta un acquisto sensato per chi vuole quattro diagrammi e controlli fisici. Per una sola voce, un modello cardioide più piccolo può essere più semplice. L’offerta è prevista fino al 30 novembre salvo variazioni.

Logitech G Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming | Per...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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