Il Logitech G Blue Yeti scende a 99,99 euro, con uno sconto indicato del 9%. Non è il microfono più recente della selezione, ma resta uno dei più facili da riconoscere e da usare grazie ai controlli fisici, ai quattro diagrammi e al supporto stabile già incluso.

Tre capsule e quattro modi di registrare

Il sistema a tre capsule consente di scegliere cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo. Per una voce singola conviene il cardioide; per una conversazione faccia a faccia il bidirezionale, mentre l’omnidirezionale raccoglie persone disposte intorno a un tavolo. Lo stereo è utile quando posizione e ampiezza della sorgente fanno parte del risultato.

La registrazione arriva a 16 bit/48 kHz, specifica meno appariscente rispetto ai modelli recenti ma sufficiente per streaming, podcast e video online. Non comprerei il Yeti per inseguire i numeri: il suo punto di forza è la versatilità immediata.

Guadagno, mute e cuffie sono tutti a portata di mano

Sul corpo si trovano controllo del guadagno, volume cuffie e mute. L’uscita da 3,5 mm permette di ascoltare la voce direttamente, evitando il ritardo del software. Logitech offre inoltre filtri Blue VO!CE tramite G HUB per compressione, equalizzazione e riduzione del rumore.

risposta in frequenza 20 Hz–20 kHz;

pressione sonora massima dichiarata di 120 dB;

solido supporto da tavolo incluso;

compatibilità PC e Mac senza interfaccia esterna.

Il limite principale è anche evidente: ingombra e pesa

Microfono e base superano complessivamente 1,5 kg. La stabilità è ottima, ma occupa spazio e può trasmettere vibrazioni se appoggiato vicino alla tastiera. Un braccio e un supporto elastico migliorano la posizione, aumentando però la spesa.

A 99,99 euro resta un acquisto sensato per chi vuole quattro diagrammi e controlli fisici. Per una sola voce, un modello cardioide più piccolo può essere più semplice. L’offerta è prevista fino al 30 novembre salvo variazioni.