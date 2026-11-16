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Logitech G PRO X 2 Lightspeed a 169,99 euro: la versione magenta non passa inosservata

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Cuffie gaming wireless magenta con microfono removibile

Le Logitech G PRO X 2 Lightspeed nella colorazione magenta scendono a 169,99 euro, con uno sconto indicato del 5%. La riduzione è contenuta, ma la cifra diventa più interessante per una cuffia gaming premium con driver in grafene, tre tipi di collegamento e una costruzione pensata per durare.

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Driver da 50 mm con diaframma in grafene

I driver PRO-G da 50 mm utilizzano il grafene per ottenere un diaframma rigido e leggero. L’obiettivo è ridurre la distorsione e mantenere più precisi passi, spari e dettagli della scena. Il supporto DTS Headphone:X 2.0 aggiunge l’elaborazione surround su PC tramite G HUB.

La resa può essere personalizzata dall’equalizzatore. Come sempre, una firma sonora spettacolare non coincide necessariamente con la più neutra: per giochi competitivi sceglierei un profilo che non gonfi troppo i bassi.

Lightspeed, Bluetooth e cavo da 3,5 mm

Il dongle Lightspeed offre bassa latenza e una portata dichiarata fino a 30 metri. Bluetooth serve per smartphone e tablet, mentre il jack da 3,5 mm permette di usarle anche scariche o con dispositivi non compatibili con il ricevitore. L’autonomia arriva fino a 50 ore in condizioni ideali.

  • microfono cardioide removibile da 6 mm;
  • filtri Blue VO!CE tramite Logitech G HUB;
  • cuscinetti in similpelle e tessuto inclusi;
  • cerniere girevoli e struttura rinforzata.

La colorazione è parte dell’offerta

A 169,99 euro le valuterei per PC e PlayStation, soprattutto se si alternano wireless e collegamento analogico. Chi cerca ANC o un uso prevalentemente in viaggio dovrebbe orientarsi su cuffie consumer; qui priorità e microfono sono pensati per il gaming.

Il prezzo indicato riguarda la variante magenta associata a questo ASIN. Le altre colorazioni possono costare di più. La promozione è annunciata fino al 30 novembre salvo disponibilità e variazioni.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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