Il Mac Studio mi interessa quando una postazione deve gestire montaggio, grafica e sviluppo senza occupare mezza scrivania. La configurazione in offerta abbina M5 Max, 36 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB: su Amazon passa da 3.049 a 2.699 euro, con un risparmio di 350 euro. Al checkout può comparire anche il pagamento in cinque rate senza interessi per gli account idonei. Qui puoi controllare prezzo, rate e tempi di consegna. Il collegamento è affiliato.

Una macchina professionale in meno di venti centimetri

Il corpo compatto è utile in studi piccoli, postazioni domestiche e sale di montaggio dove lo spazio serve per monitor, dischi esterni e interfacce audio. La CPU a 18 core e la GPU a 32 core puntano a lavori che sfruttano molti thread e accelerazione grafica: timeline complesse, render 3D, fotografia ad alta risoluzione, compilazione e calcolo locale.

I 36 GB contano più del numero scritto sulla scatola

La memoria unificata è condivisa tra CPU e GPU e riduce alcuni passaggi di dati tipici delle architetture tradizionali. Trentasei gigabyte sono una base credibile per progetti video pesanti e modelli di intelligenza artificiale eseguiti sul dispositivo. Restano saldati e non aggiornabili: chi prevede carichi molto più grandi deve scegliere subito la configurazione adatta, accettando un prezzo superiore.

L’SSD da 512 GB è il compromesso da mettere in conto

Per un computer da 2.699 euro avrei preferito almeno 1 TB. Librerie video, cache, progetti e modelli locali possono saturare 512 GB rapidamente. Thunderbolt 5 permette di aggiungere unità esterne molto veloci, ma il costo dello storage va incluso nel budget. La dotazione comprende inoltre HDMI, USB-A, USB-C, lettore SDXC e jack per le cuffie, oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

A chi conviene davvero

Lo sceglierei per un flusso di lavoro che guadagna tempo grazie alla potenza e all’integrazione con macOS. Per navigazione, documenti, sviluppo leggero e fotoritocco occasionale un Mac mini costa molto meno. Il taglio di 350 euro rende questa configurazione più sensata, ma rimane un acquisto professionale: monitor, tastiera e mouse non sono inclusi e vanno considerati nel totale.

Per valutare alternative nella stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.