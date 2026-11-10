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MacBook Air 13 M5 con 24 GB e 1 TB scende: la configurazione giusta dura anni

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino10 Novembre 2026
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Portatile sottile color argento su un vero tavolo da pranzo usato come postazione di lavoro

MacBook Air 13 con chip M5, 24 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB è disponibile a 1.899 euro invece di 1.999 euro su Amazon nella colorazione argento. Il risparmio attuale è di 100 euro e riguarda una configurazione già completa, pensata per chi vuole evitare compromessi su memoria e spazio. Prezzo e totale mostrati nella pagina di acquisto restano il riferimento da controllare. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Verifica l’offerta sul MacBook Air M5

Una configurazione che evita i due limiti più comuni

I 24 GB offrono margine per molte schede, fotoritocco, sviluppo e applicazioni creative; l’SSD da 1 TB riduce la dipendenza da dischi esterni. Su un MacBook Air memoria e archiviazione non possono essere aggiornate in seguito, quindi spendere di più all’inizio può avere senso quando il computer deve restare operativo per diversi anni.

M5 in un telaio sottile e silenzioso

Il chip M5 abbina CPU e GPU a 10 core, mentre il design senza ventole mantiene il computer silenzioso. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici, la videocamera Center Stage da 12 MP, MagSafe e due porte Thunderbolt 4 coprono lavoro mobile e videochiamate. Per carichi lunghi e pesanti un MacBook Pro mantiene prestazioni più stabili grazie al raffreddamento attivo.

A chi conviene davvero il taglio 24/1 TB

È la versione che sceglierei per un professionista che vuole portabilità e non desidera gestire continuamente lo spazio. Per scrittura, studio e navigazione il modello 16/512 GB costa meno ed è già sufficiente. L’offerta non trasforma la configurazione in un affare economico, ma riduce il sovrapprezzo di un Air completo. Prima di decidere confronterei le alternative nella sezione acquisti.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino10 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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