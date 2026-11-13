Il MacBook Air M5 da 13,6 pollici con 16 GB di memoria e SSD da 512 GB è disponibile a 1.299 euro invece di 1.449 euro. Lo sconto è di 150 euro e Amazon mostra anche il pagamento in cinque rate senza interessi. L’offerta verificata riguarda la colorazione Mezzanotte; scegliendo un’altra finitura prezzo e disponibilità possono cambiare. Il collegamento è affiliato e non aumenta il costo per chi acquista.

Questa è la configurazione che prenderei come riferimento per chi cerca un portatile leggero da utilizzare ogni giorno. I 16 GB bastano per produttività, studio, navigazione con molte schede, sviluppo leggero e montaggio occasionale; i 512 GB evitano i limiti più immediati di un SSD meno capiente. Chi lavora con progetti video pesanti o macchine virtuali frequenti può invece valutare più memoria e spazio.

Il chip M5 è abbinato a CPU 10-core e GPU 8-core

La versione in offerta utilizza il chip Apple M5 con CPU a 10 core e GPU a 8 core. È una combinazione adatta all’uso quotidiano e a carichi creativi moderati, mantenendo il telaio privo di ventola. Il funzionamento silenzioso è uno dei vantaggi tipici della famiglia Air, mentre durante attività prolungate e molto impegnative un MacBook Pro conserva più margine grazie al raffreddamento attivo.

Il Neural Engine e gli acceleratori integrati supportano Apple Intelligence e le funzioni compatibili di macOS. Considererei queste capacità un’aggiunta, non il motivo principale dell’acquisto: il valore del computer resta nella combinazione tra prestazioni, autonomia, peso contenuto e integrazione con l’ecosistema Apple.

Display da 13,6 pollici e peso da portatile vero

Il pannello Liquid Retina ha una risoluzione di 2.560 × 1.664 pixel, luminosità dichiarata fino a 500 nit e supporto a un miliardo di colori. Testi e interfaccia risultano molto definiti, mentre la diagonale da 13,6 pollici mantiene contenuti gli ingombri. Il peso di circa 1,23 kg lo rende adatto a lezioni, trasferte e lavoro tra casa e ufficio.

Apple indica fino a 18 ore di autonomia, un dato ottenuto in condizioni specifiche. Nell’uso reale incidono luminosità, applicazioni, videoconferenze e periferiche collegate. La batteria resta comunque uno dei motivi per scegliere l’Air: permette di lavorare a lungo senza organizzare la giornata intorno alla presa di corrente.

Le porte sono sufficienti, ma un hub può servire

Sul lato della connettività troviamo due porte Thunderbolt 4, MagSafe per la ricarica e il jack da 3,5 mm. Il chip Apple N1 aggiunge Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Non ci sono porte USB-A, HDMI o lettore di schede: per pendrive tradizionali, monitor HDMI e schede di memoria occorre un adattatore o un hub compatibile.

La videocamera Center Stage da 12 MP migliora le videochiamate e può seguire il soggetto durante gli spostamenti. La funzione Panoramica Scrivania consente di mostrare anche il piano di lavoro. I quattro altoparlanti supportano audio spaziale e Dolby Atmos, una dotazione valida per film, musica e chiamate senza ricorrere sempre a cuffie o casse esterne.

Come si colloca rispetto alla versione 24 GB e 1 TB

Il 10 novembre ho segnalato anche il MacBook Air M5 con 24 GB e SSD da 1 TB. È una proposta diversa, pensata per chi prevede carichi più pesanti e vuole conservare molti file in locale. La versione 16/512 GB di questo articolo costa meno e mantiene la stessa idea di portatile compatto, quindi è più equilibrata per la maggior parte degli utilizzi.

Prima dell’ordine controllerei che la pagina riporti display da 13,6 pollici, 16 GB di memoria unificata, SSD da 512 GB, GPU a 8 core e colore Mezzanotte. Il prezzo è stato verificato il 12 novembre 2026 e può cambiare senza preavviso. A 1.299 euro lo sconto è concreto, anche se non coincide con il minimo storico assoluto raggiunto in promozioni precedenti.