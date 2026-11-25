Sul MacBook Pro il taglio di memoria interna incide parecchio sul prezzo, e per questo l’offerta più interessante non è sempre quella della configurazione base. Il MacBook Pro 14 con chip M6, 16 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB scende a 1.999 euro invece di 2.349 euro. Il risparmio è di 350 euro e rende più accessibile una macchina nata per lavoro creativo e professionale.

Un terabyte evita di trasformare subito il portatile in un puzzle di dischi esterni

Per chi monta video, gestisce librerie fotografiche o lavora con progetti audio, 512 GB possono riempirsi in fretta. Il terabyte non elimina la necessità di backup e archiviazione esterna, ma riduce la gestione quotidiana dei file. I 16 GB di memoria unificata sono adeguati a molti flussi professionali; chi usa modelli locali, scene 3D pesanti o composizioni molto complesse dovrebbe valutare il taglio da 24 GB, anch’esso in promozione ma più costoso.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici raggiunge un picco dichiarato di 1.600 nit e offre il contrasto tipico della gamma professionale Apple. Non è soltanto bello per guardare film: luminosità, gestione HDR e definizione sono strumenti concreti quando si lavora sulle immagini.

Le porte riducono la dipendenza dagli adattatori

tre porte Thunderbolt;

MagSafe 3, HDMI e lettore SDXC;

uscita cuffie da 3,5 mm;

Wi-Fi 7 e Bluetooth 6;

supporto fino a due monitor esterni.

La webcam Center Stage da 12 MP, i tre microfoni e il sistema a sei altoparlanti completano una dotazione pronta anche per riunioni e lavoro in mobilità. Per un secondo alimentatore da lasciare in borsa, conviene consultare la guida ai migliori caricabatterie USB da muro e scegliere soltanto modelli USB-C Power Delivery con potenza adeguata.

È un’offerta, non un acquisto universale

A 1.999 euro resta un investimento importante. Lo prenderei in considerazione se il display, le porte e la potenza del chip M6 vengono sfruttati per lavoro; per scrittura, navigazione e streaming un MacBook Air costa molto meno ed è più leggero. Questa configurazione ha senso proprio perché unisce 1 TB e lo sconto senza obbligare a salire subito alla memoria da 24 GB.