Il nuovo MacBook Pro da 14,2 pollici con display PROLED XDR touch scende a 3.177 euro invece di 3.399 euro su Amazon. Sono 222 euro in meno a pochi giorni dal debutto. La configurazione analizzata monta M5 Pro con CPU a 15 core e GPU a 16 core, 24 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB. È una macchina costosa anche dopo lo sconto e va scelta per esigenze professionali reali. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Tandem OLED e controllo touch

Il pannello PROLED XDR usa tecnologia tandem OLED, raggiunge 120 Hz e supporta l’interazione multi-touch. Apple dichiara picchi fino a 2.000 nit in SDR e HDR, contrasto molto elevato e copertura P3 e Adobe RGB. Per fotografia, video e grafica la combinazione tra nero profondo e colore esteso è interessante; il touch cambia invece abitudini consolidate e richiede software progettato bene.

M5 Pro, 24 GB e porte complete

La dotazione include tre Thunderbolt 5, HDMI, lettore SDXC, MagSafe 3 e jack audio. Il chip N1 porta Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6, mentre videocamera Center Stage da 12 MP, sei altoparlanti e microfoni completano la parte multimediale. I 24 GB bastano a molti flussi creativi, ma memoria e SSD non sono aggiornabili dopo l’acquisto: la configurazione va decisa prima.

Lo sconto non lo rende un acquisto universale

Per gestione di siti, testi e fotoritocco leggero sarebbe una spesa sproporzionata. Ha senso per montaggio, sviluppo, grafica e lavori in cui schermo, potenza e autonomia fanno risparmiare tempo ogni giorno. Prima di ordinare confronterei la versione touch con i MacBook Pro Liquid Retina XDR ancora disponibili: la novità del pannello è rilevante, ma non cancella il valore dei modelli precedenti. Altre proposte sono raccolte nella sezione acquisti.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.