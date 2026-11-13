Le Marshall Major V sono in promozione in tutte le colorazioni, ma il prezzo cambia parecchio. La variante marrone costa 70,90 euro; le versioni nera e crema sono proposte rispettivamente a 79,90 e 79,99 euro. Il riferimento mostrato è 149 euro. I collegamenti sono affiliati e non incidono sul prezzo pagato.

Colore Prezzo verificato Risparmio su 149 euro Marrone 70,90 euro 78,10 euro Nero 79,90 euro 69,10 euro Crema 79,99 euro 69,01 euro

La differenza tra i colori arriva a 9,09 euro

La variante marrone è quella economicamente più conveniente: fa risparmiare 78,10 euro rispetto al riferimento e costa 9 euro meno della nera, 9,09 euro meno della crema. Le caratteristiche restano le stesse, quindi la scelta dipende da estetica e disponibilità. Amazon può aggiornare le tre pagine in momenti diversi; controllerei il totale dopo aver selezionato il colore.

Le Major V sono cuffie on-ear, con padiglioni che poggiano sulle orecchie invece di circondarle. Questa struttura le rende compatte e facili da ripiegare, ma il comfort è personale: chi porta occhiali o non ama la pressione laterale dovrebbe considerare la differenza rispetto a un modello over-ear.

Più di 100 ore riducono davvero le ricariche

Marshall dichiara oltre 100 ore di riproduzione wireless. È un valore utile per pendolari, viaggi e giornate di lavoro, perché permette di usare le cuffie per settimane con ricariche sporadiche. Con 15 minuti di ricarica rapida si ottengono fino a 15 ore di ascolto dichiarate. È supportata anche la ricarica wireless su una base compatibile, che non risulta inclusa nella confezione.

Il collegamento Bluetooth 5.3 LE è affiancato dal cavo audio da 3,5 mm. Quest’ultimo consente di continuare ad ascoltare quando la batteria è scarica e torna utile con dispositivi dotati di uscita analogica. Una versione Bluetooth recente non garantisce una sincronizzazione perfetta con le immagini: per giochi competitivi e strumenti musicali restano preferibili collegamenti progettati per una latenza più bassa.

Comandi, suono e assenza dell’ANC

La manopola multidirezionale gestisce riproduzione, volume e chiamate. Il pulsante M può essere configurato tramite l’app Marshall Bluetooth per richiamare Spotify Tap, cambiare equalizzazione o avviare l’assistente vocale. È un sistema più immediato dei controlli touch quando si indossano guanti o si cammina.

La resa segue l’impostazione Marshall, con bassi presenti e un ascolto energico. L’app permette di adattare l’equalizzazione, ma le Major V non offrono la cancellazione attiva del rumore. In treno o in aereo isolano meno di modelli ANC; in casa e in ufficio evitano invece elaborazioni aggiuntive e puntano su autonomia e semplicità. Per confrontare alternative con impostazioni diverse puoi consultare la nostra guida alle migliori cuffie.

Quale variante sceglierei

Sceglierei la marrone se il colore è gradito, perché ha esattamente la stessa dotazione e lascia in tasca circa 9 euro rispetto alle altre due. Nero e crema restano comunque scontate del 46% circa e possono integrarsi meglio con una postazione o con il proprio stile.

I prezzi sono stati rilevati il 12 novembre 2026 e non è indicata una scadenza certa. Prima di pagare verificherei modello Major V, colore, venditore, condizioni di consegna e totale. La combinazione tra autonomia, struttura pieghevole e prezzo rende l’offerta convincente, purché non si cerchino padiglioni over-ear o ANC.

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