A meno di 90 euro questo tablet ha 4G e 256 GB: l’offerta SPC che ricontrollerei due volte

Qui il prezzo è talmente aggressivo che non mi limiterei a leggere il numero grande. Dal 19 novembre lo SPC Gravity Pro 11 4G con 6 GB di RAM e 256 GB è indicato a 87,16 euro invece di 144,83 euro, quasi il 40% in meno. Apri l’offerta SPC Gravity Pro 11 e verifica la variante.

Cosa c'è, sulla carta, per meno di 90 euro

Il display IPS da 11 pollici ha risoluzione 1920 × 1200 pixel: un dato più interessante dei pannelli HD che spesso si trovano nei tablet economici. La finitura Matte View punta a ridurre i riflessi, utile per lettura, video e studio in ambienti luminosi. La presenza della connettività 4G permette inoltre di inserire una SIM e non dipendere sempre dall’hotspot del telefono.

La configurazione 6/256 GB è generosa per il prezzo. Lo spazio può essere esteso con microSD fino a 512 GB, mentre Android 14 è la base software. La batteria è da 6.000 mAh con ricarica a 18 W: non è enorme per un pannello da 11 pollici e la ricarica non è rapida, quindi metterei in conto tempi più lunghi alla presa.

Non lo comprerei pensando a un iPad economico

Il processore octa-core è adatto a navigazione, streaming, posta, documenti e applicazioni scolastiche. Non mi aspetterei però la stessa reattività di un tablet di fascia media quando si aprono giochi 3D, si montano video o si usano molte finestre insieme. Anche il peso, circa 610 grammi, si sente se lo si tiene in mano a lungo.

Le fotocamere da 13 e 8 MP servono soprattutto per scansioni e videochiamate. A questa cifra preferisco che il budget sia stato speso su memoria e schermo, ma chi cerca un tablet per fotografie dovrebbe guardare altrove.

La SIM cambia davvero il modo di usarlo

Il 4G non serve soltanto durante le vacanze. Può rendere il tablet indipendente a scuola, in treno, in un piccolo negozio o in una seconda casa dove non c’è una linea fissa. Bisogna naturalmente aggiungere il costo di una SIM dati e verificare le bande supportate, ma evita di scaricare la batteria dello smartphone con l’hotspot.

Prima di considerarlo per lo studio controllerei anche la compatibilità con tastiere, penne e cover: il prezzo include il tablet, non trasforma automaticamente l’esperienza in quella di un portatile. Per video, PDF e documenti semplici la dotazione è credibile; per prendere appunti a mano con bassa latenza servono invece accessori e supporto software specifici.

Perché ricontrollerei l'ordine prima di pagare

Un ribasso vicino al 40% su una configurazione 4G e 256 GB merita attenzione. Controllerei che nel carrello restino selezionati esattamente memoria, connettività e finitura indicate; verificherei inoltre venditore, tempi di consegna e condizioni di reso. Se tutto coincide, il rapporto tra dotazione e prezzo è difficile da ignorare.

Lo sceglierei come tablet secondario, dispositivo da viaggio o schermo domestico per streaming e ricette. Non lo presenterei come una macchina da lavoro universale: è proprio mantenendo aspettative realistiche che questa offerta può diventare molto valida.

Prezzo e disponibilità

La promozione programmata indica SPC Gravity Pro 11 4G 6/256 GB a 87,16 euro dal 19 novembre 2026, rispetto a 144,83 euro. Prezzo, coupon, variante, venditore e disponibilità possono cambiare rapidamente: prima di acquistare consiglio di controllare l’importo finale nella pagina Amazon.