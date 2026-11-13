Quando il router funziona bene in soggiorno ma perde segnale nelle stanze più lontane, cambiare subito l’intera rete può essere eccessivo. Il Mercusys ME25BE è sceso a 64,99 euro invece di 79,99 euro su Amazon e propone un aggiornamento mirato: è un ripetitore Wi-Fi 7 dual band BE3600, con due antenne esterne e una porta Gigabit Ethernet. Qui puoi controllare prezzo e disponibilità del Mercusys ME25BE. Il collegamento è affiliato e non comporta costi aggiuntivi.

Un ripetitore Wi-Fi 7 senza sostituire il router

ME25BE può estendere una rete già esistente e non richiede necessariamente un router dello stesso marchio. Sui 5 GHz dichiara fino a 2.882 Mbps, mentre sui 2,4 GHz arriva a 688 Mbps. I 3.600 Mbps indicati sono la somma teorica delle due bande: la velocità reale dipende dalla linea, dalla distanza, dai muri e dai dispositivi collegati.

Il supporto a Multi-Link Operation, 4K-QAM e Multi-RU rende la piattaforma più recente rispetto ai comuni extender Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6. Per sfruttare tutte le funzioni del Wi-Fi 7 servono però client compatibili. Con telefoni e computer meno recenti il ripetitore continua a funzionare, ma userà lo standard supportato dal singolo dispositivo.

EasyMesh, porta Ethernet e modalità access point

Con un router compatibile EasyMesh è possibile mantenere un solo nome di rete e lasciare che smartphone e notebook passino al punto di accesso con il segnale migliore. In assenza di EasyMesh può essere usato come extender tradizionale. La porta Gigabit permette inoltre di collegare via cavo un televisore, una console o un PC, oppure di configurare ME25BE come access point quando in una stanza arriva già un cavo Ethernet.

Le due antenne orientabili aiutano a indirizzare la copertura, ma il posizionamento resta decisivo. Lo sistemerei a metà strada tra il router e la zona problematica, dove riceva ancora un segnale stabile. Il LED integrato aiuta a capire se la presa scelta è troppo distante; collocarlo direttamente nel punto in cui il Wi-Fi è già quasi assente ridurrebbe anche il segnale che può ritrasmettere.

A chi conviene a 64,99 euro

Lo considero adatto a un appartamento lungo, a una casa con muri spessi o a uno studio ricavato lontano dal router. Il prezzo è interessante per entrare nel Wi-Fi 7 senza acquistare un sistema Mesh completo. Chi deve coprire più piani o ambienti molto grandi dovrebbe valutare un kit con più nodi e, quando possibile, un collegamento Ethernet tra i punti di accesso.

Per confrontare questa soluzione con modelli di altre fasce puoi consultare la guida ai migliori ripetitori Wi-Fi. Ho verificato l’offerta il 13 novembre 2026; Amazon può modificare prezzo e disponibilità dopo la pubblicazione, quindi prima dell’ordine controllerei il riepilogo mostrato nella pagina.