Migliori smartwatch Samsung (Luglio 2026)

Quale smartwatch Samsung Galaxy Watch comprare?

Se cerchi uno smartwatch Samsung di qualità, con funzioni salute complete e le tecnologie più recenti, scegliere uno degli ultimi Galaxy Watch è ancora oggi una decisione molto sensata. La gamma Samsung si basa su Wear OS, permette di installare app, integra un hardware molto avanzato per il monitoraggio del benessere e offre strumenti che altri smartwatch Android non riescono sempre a mettere insieme con lo stesso equilibrio.

Scegliere il modello giusto, però, non è così immediato. Samsung ha un catalogo piuttosto ampio e capire quale sia davvero il più adatto alle proprie esigenze non è sempre semplice. Per questo abbiamo raccolto i modelli più interessanti disponibili oggi e ti spieghiamo quale Samsung Galaxy Watch conviene comprare, in base a uso, budget e caratteristiche.

Questa tabella ti aiuta a capire rapidamente quale Galaxy Watch comprare in base a uso, punti di forza e limiti principali. Da smartphone puoi scorrere in orizzontale per una corretta lettura. Modello Perfetto per te Il meglio Il peggio Galaxy Watch Ultra 2025 Top di gamma Se vuoi il miglior smartwatch Samsung per sport, autonomia, resistenza e funzioni avanzate senza compromessi. Materiali premium, GPS dual band, ottima autonomia e sensori salute molto completi. È il più costoso e anche il più ingombrante della gamma. Galaxy Watch8 Scelta migliore Se cerchi il Galaxy Watch più equilibrato, moderno e sensato da comprare oggi per uso quotidiano. Design più curato, software aggiornato, ottimo comfort e funzioni smart molto evolute. Per chi cerca massima autonomia o resistenza estrema, l’Ultra resta superiore. Galaxy Watch7 Rapporto qualità prezzo Se vuoi spendere meno del Watch8 ma avere comunque uno smartwatch Samsung molto aggiornato e completo. Prestazioni elevate, ottimo display AMOLED e funzioni IA e salute ancora molto attuali. È meno nuovo del Watch8 e perde qualcosa in appeal rispetto all’ultima generazione. Galaxy Watch6 Più conveniente Se vuoi entrare nel mondo Galaxy Watch spendendo meno, ma senza finire su un modello ormai troppo vecchio. Buon design, esperienza d’uso solida e prezzo spesso molto interessante. È meno potente e meno evoluto rispetto a Watch7 e Watch8. Galaxy Watch5 Pro Outdoor Se dai priorità a batteria, finiture premium e impostazione sportiva più robusta rispetto ai modelli standard. Batteria ancora molto valida, costruzione premium e vocazione sportiva ben marcata. È il più anziano del gruppo e il software è meno fresco rispetto ai modelli più recenti. Da smartphone e tablet scorri la tabella in orizzontale per una perfetta leggibilità.

Galaxy Watch Ultra 2025

Il Galaxy Watch Ultra 2025 è lo smartwatch Samsung più completo e più resistente che si possa comprare in questo momento. Parte da una scheda tecnica di alto livello, con schermo Super AMOLED da 1,5 pollici capace di arrivare fino a 3.000 nit e quindi molto leggibile anche all’aperto, persino sotto luce intensa. A questo si aggiunge una costruzione di livello superiore, con vetro zaffiro e materiali progettati per durare.

Sotto la scocca troviamo il chip Exynos W1000, che permette al sistema di restare fluido anche con app come Google Keep, Maps o WhatsApp direttamente al polso. La batteria è tra le migliori mai viste su un Galaxy Watch e, in modalità risparmio energetico, può arrivare fino a circa 100 ore. Trattandosi di un modello pensato anche per sport e attività più impegnative, integra GPS dual band, certificazione MIL-STD-810H, resistenza IP68 e impermeabilità fino a 10 ATM. Non mancano poi i sensori dedicati alla salute, tra cui frequenza cardiaca, ECG, controllo delle apnee notturne, pressione sanguigna e saturazione dell’ossigeno.

Offerta Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Silver, LTE, 47mm) [Ver Italiana] Design in Titanio: Samsung Galaxy Watch Ultra presenta una scocca...

Samsung Health potenziato con Galaxy AI: dati migliorati con l'AI...

Tuffati in acqua con il tuo smartwatch: resistente all'acqua con...

Galaxy Watch8

Il Galaxy Watch8 è il modello più nuovo e più moderno della linea Samsung per chi cerca uno smartwatch completo ma più equilibrato dell’Ultra. L’azienda coreana ha lavorato soprattutto sul design, con una cassa più raffinata, più leggera e con bordi più sottili, oltre al sistema Dynamic Lug che migliora comfort e vestibilità durante tutta la giornata.

Molto importante anche il processore Exynos W1000 a 3 nanometri, che migliora velocità, efficienza energetica e fluidità generale del sistema. Da segnalare poi le novità di One UI 8, con la Now Bar dinamica e widget rinnovati per leggere notifiche, messaggi o controllare la musica in modo più immediato. C’è anche una forte integrazione con l’ecosistema Google, tanto che può leggere ad alta voce le email tramite Google Gemini.

Samsung punta molto anche su Galaxy AI, che qui migliora ulteriormente gli algoritmi legati alla qualità del sonno, alla salute cardiovascolare e ai livelli di glicazione avanzata. In base ai dati raccolti, l’orologio può suggerire l’orario ideale per andare a dormire e proporre routine di allenamento più adatte al tuo livello. Il tutto viene completato da sessioni di mindfulness e respirazione guidata utili a fine giornata. È disponibile nei formati da 40 mm e 44 mm, così da adattarsi meglio a polsi ed esigenze diverse.

Samsung Galaxy Watch8 - Orologio intelligente con Bluetooth, 40 mm, colore... Design iconico e durevole: lo smartwatch combina caratteristiche...

Telaio girevole: combina design moderno e funzionalità

La funzione Quick Button lo rende facile da usare

Galaxy Watch7

Il Galaxy Watch7 è stato lanciato a luglio 2024, ma resta ancora oggi uno dei modelli più interessanti della gamma Samsung. Il motivo è semplice: continua l’evoluzione delle generazioni precedenti, ma con componenti moderne e un software che si difende ancora molto bene anche nel 2026.

È disponibile nei formati da 40 mm e 44 mm e porta in dote proprio l’ottimo Exynos W1000 a 3 nm, che migliora prestazioni ed efficienza energetica. Anche il display resta di alto livello, con pannello Super AMOLED, risoluzione fino a 480 x 480 pixel nella versione da 44 mm e luminosità massima di 3.000 nit, quindi perfetto anche sotto forte illuminazione.

Tra gli elementi più interessanti ci sono poi le nuove funzioni supportate dall’intelligenza artificiale, come il rilevamento delle apnee notturne e il sensore BioActive a 13 LED, pensato per rendere più precisa la lettura della frequenza cardiaca. Se vuoi approfondire il tema wearable, può esserti utile dare un’occhiata anche alla nostra guida dedicata ai migliori smartwatch Android.

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth + cinturino - Smartwatch 40 mm, controllo della... Comprendi meglio il tuo corpo e inizia la giornata in modo pi...

Migliora la tua routine per andare a dormire con Sleep Tracking...

Porta la tua forma fisica al livello successivo con Galaxy...

Galaxy Watch6

Il Galaxy Watch6 è ancora oggi uno dei modelli più sensati per chi vuole spendere meno senza rinunciare a un’esperienza d’uso convincente. Il suo punto di forza è soprattutto il design, con una parte frontale quasi tutta schermo e bordi ridotti che valorizzano bene il pannello.

Proprio questo approccio, unito a un prezzo di partenza competitivo e oggi spesso più basso rispetto al lancio, lo rende ancora molto interessante. In generale il Galaxy Watch6 si è distinto per miglioramenti concreti sul design, per app integrate più aggiornate e per funzioni salute aggiuntive che hanno reso la proposta Samsung più completa rispetto alle generazioni ancora precedenti.

Non è il modello più nuovo della famiglia, ma resta una scelta solida se vuoi un Galaxy Watch affidabile, ben costruito e con un prezzo più facile da digerire. Se invece vuoi arricchire davvero l’esperienza d’uso, può tornarti utile anche la nostra selezione delle migliori app per smartwatch Android.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 R940 44mm Graphite Dimensione dello schermo: 44,0 millimetri

Tecnologia di comunicazione wireless: Bluetooth

Applicazione supportata: GPS

Galaxy Watch5 Pro

Il Galaxy Watch5 Pro resta una proposta valida soprattutto per chi mette al primo posto autonomia, robustezza e un’impostazione più sportiva. Non manca la tecnologia Super AMOLED e non manca nemmeno una resistenza agli urti che ancora oggi lo rende competitivo per chi pratica attività all’aperto.

Questo è l’unico vero modello Pro che Samsung continua a mantenere in vendita. Il lato “Pro” si percepisce soprattutto nelle finiture premium e nella batteria, che rispetto ai modelli standard punta a durare di più. C’è poi un comparto GPS molto valido per la costruzione di percorsi precisi, oltre a un software che, pur essendo nato nel 2022, riesce ancora a restare attuale per molti utenti.

Se non hai bisogno dell’ultimissima generazione ma vuoi un Galaxy Watch con carattere, costruzione di qualità e un taglio più avventuroso, è ancora una scelta da tenere seriamente in considerazione.

In cosa si differenzia il modello Galaxy Watch Classic?

Se hai già dato un’occhiata al catalogo Samsung dedicato agli smartwatch, probabilmente avrai notato che oltre ai modelli standard e ai modelli più sportivi esiste anche una linea Classic, pensata per un pubblico più tradizionale.

Alla base, orologi e componenti restano molto simili a quelli della gamma “normale”. La vera differenza sta soprattutto nell’estetica, con un design più classico che richiama in modo più evidente gli orologi tradizionali. Per chi non ama troppo l’aspetto più tecnologico degli smartwatch moderni, la variante Classic può quindi essere la soluzione più adatta.

Quale Galaxy Watch conviene comprare oggi?

Se vuoi il miglior equilibrio generale, il Galaxy Watch8 è la scelta più sensata per la maggior parte delle persone. Se invece vuoi il massimo assoluto per sport, autonomia e resistenza, allora ha più senso puntare sul Galaxy Watch Ultra 2025.

Chi vuole risparmiare senza rinunciare troppo può guardare con attenzione al Galaxy Watch7 o al Galaxy Watch6, mentre il Galaxy Watch5 Pro resta perfetto per chi mette batteria e robustezza davanti a tutto.

Per una panoramica più ampia puoi consultare le nostre guide ai migliori smartwatch Android ed ai migliori smartwatch Android economici.

Domande frequenti sui Galaxy Watch Samsung