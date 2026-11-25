Quando un paio di auricolari appena presentati scende sotto i 25 euro, il confronto non è più soltanto con i modelli di pari listino. I Motorola Moto Buds 2 nella colorazione Violet Ice costano ora 23,50 euro invece di 79,90 euro. È un nuovo minimo storico per questa inserzione e, sulla carta, la dotazione è insolita nella fascia economica.

Due driver e cancellazione fino a 55 dB

Motorola combina un driver dinamico da 11 mm con un microplanare da 6 mm. L’obiettivo è separare meglio basse e alte frequenze, mentre il supporto LHDC apre alla riproduzione ad alta risoluzione sui dispositivi compatibili. La cancellazione attiva è dichiarata fino a 55 dB e può essere affiancata dalla modalità trasparenza.

Non prenderei il numero dei decibel come garanzia assoluta: vestibilità, tenuta dei gommini e qualità degli algoritmi incidono moltissimo. A 23,50 euro, però, anche un’ANC semplicemente buona avrebbe un peso diverso rispetto a un prodotto da 80 o 100 euro. I sei microfoni con ENC sono pensati anche per migliorare le chiamate in ambienti rumorosi.

Autonomia e connessioni sono il vero colpo

fino a 11 ore con una carica e 48 ore complessive con custodia;

ricarica rapida: 10 minuti per circa 3 ore;

Bluetooth 6.0, Dual Connection e modalità Gaming;

protezione IP54 contro polvere e spruzzi;

audio spaziale e funzioni Moto AI sui dispositivi compatibili.

La doppia connessione è particolarmente utile tra notebook e smartphone, mentre l’IP54 dà più tranquillità durante allenamento e spostamenti. Per capire come si collocano rispetto ai modelli più maturi, nella guida ai migliori auricolari Bluetooth abbiamo raccolto alternative di fasce diverse.

Un’offerta aggressiva, con una verifica da fare

Il prezzo è talmente basso che controllerei colore, venditore e tempi di consegna prima di concludere. Se la variante Violet Ice è disponibile alle condizioni indicate, i Moto Buds 2 sono facili da consigliare a chi vuole spendere poco senza rinunciare ad ANC e multipoint. Non li presenterei come automaticamente migliori di auricolari premium: li considero, più correttamente, un rapporto dotazione-prezzo fuori scala.