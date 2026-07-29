Motorola Moto G15 da 512 GB a 163 euro: un prezzone su Amazon

Motorola Moto G15 con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria costa 163 euro su Amazon: un prezzone soprattutto per chi vuole molto spazio senza salire verso smartphone decisamente più costosi.

È proprio il taglio di memoria a rendere interessante questa versione Gravity Grey. Cinquecentododici gigabyte permettono di installare applicazioni, conservare fotografie, scaricare mappe e portarsi dietro intere stagioni di una serie senza dover controllare ogni settimana quanto spazio rimane. A 163 euro è una dotazione che non si incontra spesso.

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Sistema fotocamera da 50 MP con obiettivo grandangolare. Scatta...

Batteria da 5200 mAh e ricarica TurboPower. Approfitta di una...

I 512 GB possono risultare molto utili in questa fascia di prezzo

Gestendo siti, e-commerce e blog di tecnologia mi ritrovo facilmente con decine di applicazioni, screenshot, video di prova, documenti e fotografie dello stesso prodotto. Sul mio telefono lo spazio si consuma molto più velocemente di quanto vorrei. Una memoria da 512 GB non incide sulle prestazioni, ma toglie un fastidio quotidiano concreto: non essere costretti a cancellare qualcosa ogni volta che si vuole registrare un video.

Il Moto G15 supporta inoltre schede microSD fino a 1 TB. Per chi archivia musica, filmati o tanti contenuti offline significa avere un margine enorme, anche se una parte dei 512 GB interni è naturalmente occupata dal sistema operativo e dalle applicazioni preinstallate.

All’interno della nostra guida ai migliori smartphone sotto i 200 euro, la capacità di archiviazione è spesso uno dei primi compromessi da accettare. Qui, almeno su questo aspetto, il compromesso praticamente scompare.

Schermo grande e audio stereo: semplice, ma piacevole

Il display è un LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ di 2400 × 1080 pixel. Testi, siti e video risultano nitidi, mentre le dimensioni generose aiutano sia nella lettura sia quando si utilizza la tastiera per rispondere a un messaggio più lungo.

La frequenza di aggiornamento si ferma però a 60 Hz. Chi arriva da un pannello a 90 o 120 Hz noterà una minore fluidità nello scorrimento; chi proviene da uno smartphone economico di qualche anno fa probabilmente darà più peso alla risoluzione Full HD+ e alla buona superficie disponibile. È uno di quei casi in cui la scheda tecnica va letta per intero, senza lasciarsi guidare da un solo valore.

Gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos sono un’aggiunta gradita per podcast, video e chiamate in vivavoce. Rimane anche il jack da 3,5 millimetri, ormai quasi una rarità ma ancora comodissimo se si possiedono cuffie cablate che funzionano perfettamente.

Come si comporta nell’uso quotidiano

Il MediaTek Helio G81 Extreme è un processore octa-core da 2 GHz pensato per l’uso comune, non per inseguire prestazioni da gaming phone. Con 8 GB di RAM si passa senza particolari affanni tra browser, messaggistica, social, navigazione e applicazioni bancarie. Android 15 contribuisce a dare al telefono un’impostazione moderna e abbastanza pulita, come da tradizione Motorola.

Durante la prova ho trovato più convincente la regolarità che la velocità pura. Non è, per evidenti motivi, lo smartphone con cui cercherei il massimo dettaglio in un gioco pesante, ma per gestire le attività di tutti i giorni non costringe a convivere con una memoria ridotta o con continui trasferimenti sul cloud. Si inserisce in una fascia di prezzo economica e va confrontato con telefoni di pari fascia.

C’è un limite da conoscere prima dell’acquisto: Moto G15 è uno smartphone 4G. Per molti utenti la rete LTE è ancora più che sufficiente, ma chi vuole tenere il telefono a lungo e considera il 5G indispensabile dovrebbe orientarsi su un altro modello. Nella selezione dei migliori smartphone economici si trovano alternative con priorità differenti.

In viaggio preferisco spazio e autonomia agli effetti speciali

Quando viaggio fotografo molto, salvo itinerari, mappe e indirizzi e finisco sempre per scaricare contenuti da guardare durante gli spostamenti. In una città autentica o in un borgo poco turistico non voglio dipendere dalla qualità della connessione per ritrovare una prenotazione o seguire il percorso. In questo scenario i 512 GB hanno più valore di tante funzioni che si provano una volta e poi si dimenticano.

La fotocamera principale da 50 MP utilizza la tecnologia Quad Pixel ed è affiancata da un’ultra-grandangolare da 5 MP. Quest’ultima è utile per un panorama o per far entrare un edificio nell’inquadratura, ma non va scambiata per un sensore di fascia alta. Davanti c’è una fotocamera da 8 MP, mentre i video arrivano al Full HD a 30 fotogrammi al secondo.

Per fotografie da condividere, documenti, piatti cucinati in casa e ricordi di viaggio la dotazione è sensata. Se la fotografia fosse la priorità assoluta, guarderei altrove; qui il valore sta nella praticità complessiva.

La batteria da 5.200 mAh punta sulla durata

Motorola dichiara fino a due giorni di autonomia, un risultato che dipende come sempre da luminosità, rete, applicazioni e abitudini personali. La capacità da 5.200 mAh offre comunque una base solida e il display a 60 Hz non è particolarmente esigente.

La ricarica si ferma a 18 W e la versione indicata nella pagina Amazon viene venduta senza caricabatterie. Nella confezione è presente il cavo, ma per raggiungere la velocità supportata serve un alimentatore USB-C Power Delivery compatibile, da acquistare separatamente se non se ne possiede già uno.

Dual SIM, NFC e una scocca meno anonima del previsto

Il rivestimento posteriore effetto pelle vegana della colorazione Gravity Grey offre una sensazione più curata rispetto alla classica plastica liscia. Il telefono pesa 190 grammi, misura 8,17 millimetri di spessore e utilizza Gorilla Glass 3 sul davanti. La certificazione IP54 protegge da polvere e spruzzi, non dalle immersioni.

Vivendo a Ischia, considero questa distinzione tutt’altro che teorica: una goccia di pioggia non è la stessa cosa di una giornata tra sabbia e acqua di mare. Lo porterei tranquillamente in giro, ma in spiaggia continuerei a usare una custodia adeguata e a tenerlo lontano dall’acqua salata.

Ci sono NFC per i pagamenti, Wi-Fi dual band, Bluetooth e due alloggiamenti nano SIM. Separare il numero personale da quello di lavoro senza portarsi dietro due telefoni è comodo; chi cerca proprio questa flessibilità può consultare anche la guida ai migliori smartphone Dual SIM.

Scheda tecnica di Motorola Moto G15 8/512 GB

Caratteristica Specifiche Modello Motorola Moto G15 XT2521-3, Gravity Grey Sistema operativo Android 15 Display LCD da 6,72″, formato 20:9, frequenza di aggiornamento a 60 Hz Risoluzione Full HD+ 2400 × 1080 pixel, 391 PPI Protezione anteriore Corning Gorilla Glass 3 Processore MediaTek Helio G81 Extreme, CPU octa-core fino a 2,0 GHz GPU Arm Mali-G52 MC2 RAM 8 GB LPDDR4X, con funzione RAM Boost Memoria interna 512 GB, con spazio effettivamente disponibile inferiore per sistema e applicazioni Memoria espandibile microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore Principale da 50 MP, f/1.8, PDAF e Quad Pixel; ultra-grandangolare da 5 MP, f/2.4 Fotocamera anteriore 8 MP, f/2.0 Video Full HD o HD a 30 fps con fotocamere posteriori e anteriore Batteria 5.200 mAh, autonomia dichiarata fino a due giorni Ricarica Fino a 18 W tramite USB-C; alimentatore non incluso Rete mobile 4G LTE, 3G e 2G; nessun supporto 5G SIM Dual SIM con due nano SIM Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth, NFC Localizzazione GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e QZSS Audio Altoparlanti stereo con Dolby Atmos e jack da 3,5 mm Sicurezza Lettore di impronte digitali e sblocco con il volto Resistenza Certificazione IP54 contro polvere e spruzzi Dimensioni e peso 165,67 × 75,98 × 8,17 mm; 190 g

Specifiche verificate sulla documentazione ufficiale Motorola e sulla configurazione XT2521-3 mostrata nella pagina Amazon. Memoria utilizzabile, autonomia e prestazioni effettive possono variare in base a software, impostazioni e modalità d’uso.

Vale 163 euro?

Sì, se si cercano soprattutto tanto spazio, una batteria capiente, Android 15, NFC, Dual SIM e uno schermo ampio. I 512 GB cambiano davvero il rapporto tra prezzo e dotazione e rendono il Moto G15 adatto anche a chi conserva molti contenuti direttamente sul telefono.

Bisogna accettare il 4G, i 60 Hz, la ricarica da 18 W e un comparto fotografico pensato più per la praticità che per la creatività avanzata.

La mia opinione è semplice: a 163 euro non lo sceglierei per inseguire le prestazioni, ma per la libertà di avere 512 GB senza spendere una cifra importante. Ed è proprio questo, in una fascia in cui si taglia quasi sempre sulla memoria, a renderlo un prezzone. Io stesso non comprerei mai telefoni di questa fascia, ma non tutti possono permettersi smartphone da almeno 400 euro.