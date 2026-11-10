Motorola Moto G57 5G da 8/256 GB torna in offerta lampo a 189,90 euro invece di 199,90 euro su Amazon. La riduzione è piccola, ma il prezzo resta competitivo per memoria, connettività 5G e garanzia indicata di tre anni. La promozione riguarda la colorazione PANTONE Corsair; verificherei colore e venditore prima di pagare. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Una dotazione concreta per la fascia economica

Il display da 6,72 pollici raggiunge 120 Hz e offre una buona fluidità nella navigazione. Snapdragon 6s Gen 4, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria sono adatti a social, messaggistica, mappe e streaming. Non lo sceglierei per giochi pesanti o fotografia avanzata, ma per un uso quotidiano completo la configurazione è equilibrata.

Fotocamera da 50 MP e batteria capiente

La principale da 50 MP è affiancata da una ultra-grandangolare da 8 MP e da un sensore flicker. I megapixel non anticipano da soli la qualità: elaborazione e luce restano decisive. La batteria da circa 5.100 mAh punta alla giornata intensa, mentre la ricarica TurboPower evita tempi eccessivi quando si usa un alimentatore compatibile.

Un telefono pratico, senza spese nascoste immediate

I 256 GB riducono la necessità di acquistare memoria aggiuntiva e Android 16 arriva già installato. Per un telefono di famiglia, una seconda SIM o un dispositivo da lavoro essenziale, il prezzo ha senso. Chi vuole fotocamere migliori o uno schermo OLED più raffinato può consultare la guida ai migliori smartphone Android e salire di fascia.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.