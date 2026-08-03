Motorola moto g87 al minimo storico su Amazon: bisogna approfittarne?

Motorola moto g87 nella colorazione PANTONE Blue Atoll: su Amazon costa 349,90 euro.

Motorola moto g87 è sceso a 349,90 euro: l’offerta a tempo di Amazon taglia del 22% il prezzo consigliato di 449 euro.

La mia impressione, guardando prodotto e cifra insieme, è meno scontata del semplice “affare”. È un telefono elegante, sottile, resistente e con un display notevole; il processore, invece, appartiene alla fascia mainstream e a questo prezzo trova concorrenti parecchio più aggressivi. Ha senso, quindi, se sai già quali qualità stai comprando.

Il Motorola moto g87 8/256 GB è disponibile a 349,90 euro su Amazon. È venduto e spedito direttamente da Amazon; prezzo e disponibilità possono cambiare.

La potenza non è il motivo per sceglierlo

Preferisco dirlo subito: il MediaTek Dimensity 6400 non è un processore da 350 euro particolarmente ambizioso. Utilizza due core Cortex-A76 fino a 2,5 GHz, sei Cortex-A55, grafica Mali-G57 MC2, memoria LPDDR4X e archiviazione UFS 2.2. Navigazione, messaggistica, social, foto e applicazioni comuni non rappresentano un problema; giochi pesanti, elaborazioni lunghe e ricerca delle massime prestazioni sono un altro discorso.

Io uso Android da sempre e so che la velocità percepita dipende anche da un software ordinato. Motorola, con My UX, tende a lasciare l’interfaccia pulita e aggiunge strumenti davvero comodi: i gesti Moto, Moto Secure, Smart Connect, Gemini e Cerchia e Cerca. Questa cura può rendere piacevole la quotidianità, ma non trasforma il Dimensity 6400 in un chip di fascia alta.

Se mettessi al primo posto prestazioni e gaming, controllerei prima i prezzi di POCO F7, POCO F8, Redmi Note 15 Pro+ e Galaxy A57. Sono prodotti diversi per software, fotocamera e stile, utili anche per capire quanto sia combattuta questa fascia. Nella nostra guida ai migliori smartphone di fascia media trovi un confronto più ampio e aggiornato.

Dove il moto g87 recupera terreno

La finitura ispirata alla pelle e il profilo sottile valorizzano la colorazione PANTONE Blue Atoll.

Il Blue Atoll è vistoso senza sembrare un giocattolo. La finitura posteriore ispirata alla pelle, lo spessore di 7,38 millimetri e il peso di 183 grammi danno al telefono un’identità che manca a molti medi gamma. Aggiungerei anche le certificazioni IP66, IP68 e IP69, Gorilla Glass 7i e i test MIL-STD-810H. Vanno letti entro i limiti dichiarati da Motorola e raccontano una costruzione più curata della media.

Il display Extreme AMOLED da 6,78 pollici è probabilmente il suo argomento migliore: risoluzione 1272 × 2772 pixel, 120 Hz, pannello a 10 bit, copertura DCI-P3 e picco dichiarato di 5.000 nit. È grande, molto definito e protetto bene. Per video e musica ci sono inoltre altoparlanti stereo con Dolby Atmos e audio Hi-Res.

Fotocamera da 200 MP e batteria: i numeri corretti

Il sensore principale da 200 MP dispone di stabilizzazione ottica e combina 16 pixel in uno, producendo normalmente immagini da 12,5 MP. È affiancato da un’ultra-grandangolare da 8 MP, mentre davanti troviamo una fotocamera da 32 MP. I megapixel da soli dicono poco sulla qualità finale; OIS, pixel binning e modalità notturna sono gli elementi tecnici più interessanti.

Modello Motorola moto g87, PANTONE Blue Atoll Display 6,78″ Extreme AMOLED, 1272 × 2772 pixel, 120 Hz, 10 bit Processore MediaTek Dimensity 6400 a 6 nm, CPU fino a 2,5 GHz GPU Arm Mali-G57 MC2 Memoria 8 GB RAM e 256 GB UFS 2.2; microSD fino a 2 TB Fotocamere posteriori 200 MP f/1.8 con OIS e zoom 2× lossless; ultra-grandangolare 8 MP Fotocamera frontale 32 MP Batteria 5.200 mAh tipici; 5.100 mAh nominali Ricarica TurboPower fino a 30 W; caricatore non necessariamente incluso Connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS, nano SIM + eSIM Protezione IP66/IP68/IP69, Gorilla Glass 7i, test MIL-STD-810H Software Android 16; aggiornamenti di sicurezza dichiarati fino a giugno 2030 Dimensioni e peso 164,58 × 77,37 × 7,38 mm; 183 g Garanzia dell’offerta 3 anni

Motorola dichiara 5.200 mAh come capacità tipica e 5.100 mAh come valore nominale: ecco perché nelle diverse schede si incontrano entrambi i numeri. I 30 W sono sufficienti, non eccezionali, e il caricatore può essere venduto separatamente. Apprezzo invece la presenza della microSD, dell’NFC e della combinazione nano SIM più eSIM.

A 349,90 euro ha finalmente una sua logica

Il prezzo è coerente con il mercato attuale, senza essere irresistibile. Comprerei il moto g87 per il design, il pannello AMOLED, la resistenza, la fotocamera stabilizzata e l’esperienza Android poco appesantita. Per spremere benchmark e giochi sceglierei altro. È una distinzione semplice, ma evita di giudicare questo Motorola per ciò che non prova nemmeno a essere.

Chi vuole valutare altri modelli nella stessa zona di prezzo può passare anche dalla nostra guida ai migliori smartphone sotto i 500 euro. Se invece estetica e software Motorola sono le priorità, qui puoi controllare il prezzo aggiornato del moto g87 su Amazon.