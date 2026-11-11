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Motorola razr 70 ultra scende a 899,90 euro: il flip da 512 GB raggiunge il nuovo minimo

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Motorola razr 70 ultra blu semiaperto sul tavolino di un caffè italiano

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 899,90 euro invece di 1.199,90 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Verifica il prezzo del Motorola razr 70 ultra

Due colori confermati allo stesso prezzo

La promozione riguarda le varianti PANTONE Cocoa e Orient Blue da 16/512 GB, entrambe viste a 899,90 euro. Questa volta non c’è motivo di limitare l’articolo a una sola finitura: resta però necessario selezionare il colore e controllare il totale, perché Amazon può modificare venditore e disponibilità.

Il display esterno è parte dell’esperienza

Lo schermo esterno da 4 pollici permette di gestire messaggi, mappe, musica e fotocamera con il telefono chiuso. Aprendolo si passa al pannello interno AMOLED da quasi 7 pollici e 165 Hz. Il formato resta più spesso quando è piegato e la piega centrale può essere percepibile: sono compromessi propri di un flip.

Hardware da fascia alta

Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria lasciano ampio margine per applicazioni e giochi. La batteria da 5.000 mAh è capiente per la categoria e la ricarica cablata arriva a 68 W. In un corpo pieghevole la dissipazione resta più complessa rispetto a uno smartphone tradizionale.

Fotocamere e scelta finale

La coppia posteriore da 50 MP copre principale e ultra-grandangolare. Lo schermo esterno aiuta a usare i sensori migliori per selfie e video. A 899,90 euro il prezzo è più ragionevole, ma lo sceglierei per il formato e per lo schermo esterno, non per inseguire il miglior rapporto prestazioni/euro in assoluto.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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