A 999,99 euro su Amazon, il Motorola razr fold torna nel territorio in cui un pieghevole a libro si può confrontare con uno smartphone tradizionale di fascia alta. La versione dell’offerta è la Blackened Blue da 16 GB di RAM e 512 GB: il prezzo indicato come precedente è 1.499,90 euro, quindi la differenza è 499,91 euro. Non chiamerei però questa promozione un record inedito: il 21 novembre lo stesso modello era stato segnalato intorno ai 999 euro. La notizia è il ritorno dell’occasione, utile soprattutto a chi aveva perso la disponibilità precedente.

Per capire se lo comprerei, non partirei dai megapixel. Aprirei un documento e un’app di messaggistica insieme. Lo schermo interno LTPO pOLED da 8,09 pollici ha lo spazio per farlo con meno continui passaggi tra finestre; quello esterno da 6,56 pollici serve a rispondere e navigare senza aprire il telefono. La grande superficie è il motivo per pagare la complessità di una cerniera. Se nell’uso quotidiano tutto finisce sul display esterno, un telefono normale potrebbe risultare più comodo.

Un dettaglio tecnico che nelle offerte si perde

Nella scheda di supporto Motorola il pannello interno è indicato a 120 Hz, mentre i 165 Hz riguardano quello esterno. È una distinzione utile, perché alcune descrizioni commerciali attribuiscono i 165 Hz al grande schermo aperto. Il processore è lo Snapdragon 8 Gen 5, la batteria è da 6.000 mAh e la ricarica cablata arriva a 80 W; sono dati dichiarati dal produttore, non misure raccolte in una nostra prova.

Il telefono pesa 243 grammi e misura 9,89 mm da chiuso secondo Motorola. In tasca non è la stessa cosa di uno smartphone sottile; su un tavolo, invece, lo schermo aperto può ridurre il bisogno di prendere anche un tablet per leggere un PDF o rivedere un foglio di calcolo. Il comparto posteriore ha tre fotocamere da 50 MP, compreso un teleobiettivo periscopico: è una dotazione interessante da considerare, ma eviterei di dedurre la resa delle foto dal solo numero dei sensori.

Il display flessibile chiede qualche attenzione

Motorola spiega che il film protettivo del pannello interno fa parte del progetto e sconsiglia di applicarne uno di terze parti. Raccomanda anche di controllare che non rimangano oggetti fra i due lati prima di chiuderlo. Sono indicazioni concrete nel manuale di cura del razr fold, da leggere prima di decidere se questo formato è adatto alla propria routine. La protezione certificata contro acqua e polvere non significa che sia impermeabile a tutto o adatto alla sabbia.

La pagina dell’offerta menziona tre anni di garanzia; controllerei che la dicitura sia presente anche nella scheda della variante che sto acquistando. Verificherei inoltre se la moto pen sia compresa: la compatibilità con il pennino non prova che sia nella confezione. Se stai scegliendo fra questo formato e gli altri modelli a libro, la guida ai migliori smartphone pieghevoli offre il contesto. Il prezzo di 999,99 euro è stato rilevato il 28 novembre alle 16:06 e può variare; per me la domanda decisiva resta quante volte, ogni giorno, aprirei davvero quel display.