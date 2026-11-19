Quando il Motorola Signature da 16/512 GB è arrivato a 1.299 euro, il problema non era trovare qualità nella scheda tecnica: era giustificare quel listino. Oggi scende a 734,10 euro, con un taglio del 43%, e diventa improvvisamente uno dei top di gamma più difficili da ignorare. È il minimo dell’anno che ho rilevato per questa configurazione Martini Olive.

La domanda giusta non è più “vale 1.299 euro?”, ma “a 734 euro cosa offre in più dei modelli di fascia media?”.

Il prezzo finalmente racconta il prodotto

Il salto si vede subito in memoria e piattaforma: 16 GB di RAM, 512 GB di archiviazione e Snapdragon 8 Gen 5. È una dotazione pensata per durare, non per far funzionare bene soltanto le app di oggi. Chi registra molti video o installa giochi pesanti ha inoltre spazio sufficiente senza dover inseguire subito il cloud.

Il display Extreme AMOLED da 6,8 pollici arriva a 165 Hz. È un valore persino esagerato per l’uso comune, ma fluidità e luminosità sono due aspetti che si apprezzano ogni giorno. Più importante della frequenza massima è il fatto che Motorola abbia costruito attorno allo schermo un telefono completo, con protezione IP68/IP69 e Android 16.

Quattro sensori da 50 MP non significano quattro foto perfette

La tripla fotocamera posteriore e la selfie camera sono tutte da 50 MP; sul retro c’è anche un teleobiettivo periscopico 3x. Non trasformerei però il numero dei megapixel in una promessa assoluta. Il vantaggio reale è poter passare da grandangolo a ritratto e zoom con una qualità più coerente rispetto ai telefoni economici.

Snapdragon 8 Gen 5 con 16 GB di RAM e 512 GB;

display AMOLED da 6,8 pollici fino a 165 Hz;

tripla fotocamera posteriore da 50 MP e selfie da 50 MP;

batteria da 5.200 mAh, ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W;

resistenza IP68/IP69 e Android 16.

Il compromesso è nelle dimensioni, non nella memoria

Non è un compatto: schermo, batteria e sistema fotografico richiedono spazio. Chi cerca un telefono leggero da usare con una mano dovrebbe guardare altrove. Anche il design Martini Olive è molto caratterizzato; personalmente lo trovo più interessante delle solite finiture nere, ma va scelto consapevolmente.

Il mio verdetto a questo prezzo

A 734,10 euro smette di essere un esercizio di stile costoso e diventa un’alternativa concreta a Galaxy, Pixel e Xiaomi. Lo sceglierei per autonomia, memoria e versatilità; aspetterei soltanto se la priorità assoluta fosse una fotocamera dalla resa già conosciuta in ogni situazione. Nel carrello controllerei colore, configurazione 16/512 GB e venditore, perché le altre varianti possono seguire prezzi diversi.