Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 79 euro invece di 99 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

La proposta più accessibile di Nothing

Il ribasso porta gli Ear (3a) a 79 euro, venti euro sotto il prezzo indicato. La custodia mantiene l’estetica trasparente del marchio, mentre gli auricolari usano driver dinamici da 12 millimetri e quattro misure di gommini per trovare una tenuta corretta.

ANC e chiamate

La cancellazione ibrida è dichiarata fino a 45 dB e lavora insieme a sei microfoni. I numeri aiutano a confrontare la scheda tecnica, ma la resa dipende molto dalla tenuta nell’orecchio e dal tipo di rumore. Il multipoint è più concreto: permette di restare collegati a telefono e computer.

Autonomia e ricarica rapida

Nothing dichiara fino a 10 ore dagli auricolari senza ANC e 42 ore complessive con la custodia; con cancellazione attiva i valori scendono. Cinque minuti di ricarica possono offrire circa un’ora di ascolto. Sono stime da verificare con volume e uso reali.

A chi li consiglierei

A 79 euro interessano a chi vuole un design riconoscibile, un’app curata e funzioni complete senza salire nella fascia premium. Chi usa codec specifici o pretende l’isolamento dei modelli top dovrebbe confrontare attentamente le alternative.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

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