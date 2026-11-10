Nothing Phone (3) nella variante nera da 12/256 GB scende a 499 euro invece di 849 euro su Amazon. Il taglio raggiunge 350 euro e porta il telefono al minimo per questa configurazione. Il 5 novembre avevo segnalato il 16/512 GB a 649 euro: l’offerta di oggi è diversa e consente di spendere 150 euro in meno, rinunciando a metà spazio e a 4 GB di RAM. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Quale delle due configurazioni sceglierei

I 12 GB di RAM sono già abbondanti per Android, giochi e multitasking. La scelta dipende soprattutto dai 256 GB: foto, video e applicazioni possono riempirli, mentre Nothing Phone (3) non offre microSD. Chi conserva molti contenuti localmente può preferire il 16/512 GB; per cloud, streaming e uso comune, il risparmio della versione odierna è difficile da ignorare.

Glyph Matrix e tre fotocamere da 50 MP

Sul retro la Glyph Matrix usa 486 LED per notifiche, timer e piccole funzioni. Il display AMOLED da 6,67 pollici lavora a 120 Hz, mentre Snapdragon 8s Gen 4 e memoria UFS 4.0 garantiscono una risposta rapida. Le tre fotocamere posteriori sono da 50 MP, compreso il teleobiettivo periscopico 3x stabilizzato; da 50 MP è anche la frontale.

A 499 euro trova finalmente la sua fascia

Il pannello non è LTPO e la ricarica wireless si ferma a 15 W, limiti che pesavano molto di più al listino. A 499 euro diventano compromessi accettabili davanti a design, software, IP68 e batteria da 5.150 mAh. Nel precedente articolo sul modello 16/512 GB ho analizzato la variante più capiente: oggi sceglierei in base allo spazio reale che serve, non ai numeri più alti.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.