Il Nothing Phone (4b) da 8/128 GB passa a 299 euro invece di 349. Non è lo sconto più spettacolare del Black Friday, ma è uno di quelli che rendono finalmente coerente il prodotto: Nothing propone un telefono riconoscibile senza chiedere di pagare un sovrapprezzo soltanto per il design.

La parte migliore non è la luce sul retro

La piccola Glyph Bar posteriore può segnalare notifiche e funzioni, ma il vantaggio quotidiano è Nothing OS su Android 16: grafica pulita, poche distrazioni e gli strumenti Essential AI integrati nell’interfaccia. È l’elemento che lo distingue davvero dai tanti smartphone economici costruiti attorno alla stessa lista di componenti.

Il display Super AMOLED da 6,77 pollici arriva a 120 Hz. La piattaforma Snapdragon 6 Gen 4, con 8 GB di RAM, è adatta all’uso comune e a un gaming moderato. Non la confonderei con una soluzione da top di gamma, ma a 299 euro il bilanciamento è credibile.

Fotocamera stabilizzata e batteria concreta

La principale da 50 MP dispone di stabilizzazione ottica e registra video 4K; è affiancata da un’ultra-grandangolare da 8 MP e da una selfie camera da 16 MP. La batteria europea è da 5.200 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il caricatore non è incluso, quindi chi non ne possiede uno compatibile deve considerare una piccola spesa aggiuntiva.

La certificazione IP64 protegge da polvere e schizzi, ma non autorizza a trattarlo come uno smartphone impermeabile.

Il limite più importante non è il processore: sono i 128 GB, non espandibili, per chi registra molti video o installa giochi pesanti.

A 299 euro lo consiglierei a chi privilegia software, estetica e semplicità. Cercherei altro se servono teleobiettivo, ricarica fulminea o tantissimo spazio. Nel carrello controllerei memoria 8/128 GB e colore nero, perché la pagina raccoglie più finiture.