Uno smartphone da gaming non deve per forza costare quanto un top di gamma. Il nubia Neo 5 GT è in offerta su Amazon a 365,99 euro invece di 449,90 euro: una cifra interessante soprattutto perché, oltre alla memoria da 12/256 GB, porta nella fascia media una vera ventola di raffreddamento e due trigger laterali pensati per il gioco.

Qui la ventola non è soltanto un dettaglio estetico

Durante una sessione lunga il calore è uno dei limiti più concreti degli smartphone: quando la temperatura sale, il processore può ridurre le frequenze e il frame rate diventa meno stabile. Il sistema VC Cooling del Neo 5 GT abbina dissipazione passiva e raffreddamento attivo. Non trasforma il Dimensity 7400 in un chip da top di gamma, ma può aiutarlo a conservare prestazioni più regolari nei giochi impegnativi.

I trigger sul bordo sono l’altro elemento che cambia l’esperienza. Possono essere associati ai comandi su schermo e permettono di usare gli indici senza coprire il display con i pollici. È un vantaggio soprattutto negli sparatutto e nei titoli competitivi, mentre Game Space AI 5.0 raccoglie le regolazioni dedicate. I 12 GB di RAM possono inoltre essere affiancati dalla memoria virtuale, che però non è veloce quanto la RAM fisica.

AMOLED 120 Hz e una batteria da 6.210 mAh

display AMOLED da 6,8 pollici, risoluzione 1.5K e 120 Hz;

MediaTek Dimensity 7400, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio;

batteria da 6.210 mAh;

fotocamera principale da 50 MP e selfie camera da 16 MP;

mini LED RGB posteriori e cover gaming inclusa.

Lo schermo grande e fluido è coerente con la vocazione del telefono, mentre la batteria lascia un margine utile sia per giocare sia per arrivare a sera nell’uso quotidiano. Il design, con illuminazione RGB e linee marcate, non prova però a essere discreto: è un prodotto da scegliere anche perché piace questo linguaggio estetico.

A chi lo consiglierei

A 365,99 euro lo vedo bene per chi gioca spesso sul telefono e preferisce funzioni concrete — raffreddamento, controlli fisici e autonomia — a una fotocamera più raffinata. Non è invece l’acquisto più logico per chi cerca un dispositivo compatto, sobrio o soprattutto fotografico. Il prezzo è buono per questa dotazione, ma non è il minimo assoluto visto in Italia: a settembre il modello era sceso più in basso su eBay. Questa, però, è l’offerta Amazon verificata il 23 novembre 2026.

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