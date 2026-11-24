Il nuovo Kindle Scribe costa molto meno del prezzo di lancio. Amazon propone il modello da 32 GB con schermo da 11 pollici e luce frontale a 364,99 euro invece di 519,99 euro: 155 euro di sconto su un dispositivo pensato non soltanto per leggere, ma per scrivere su taccuini, documenti e libri digitali.

Non è semplicemente un Kindle più grande

Lo schermo antiriflesso da 11 pollici offre più spazio per PDF, manuali, grafici e pagine annotate. La superficie mantiene l’aspetto opaco tipico dell’e-ink e la luce frontale può regolare intensità e tonalità, così da non dipendere dall’illuminazione della stanza. Rispetto alla generazione precedente il dispositivo è più sottile, leggero e rapido: miglioramenti poco vistosi sulla scheda tecnica, ma importanti quando si sfogliano documenti e si scrive ogni giorno.

La penna premium inclusa non richiede ricarica. Con Active Canvas è possibile inserire note nei libri compatibili facendo adattare il testo, oppure allargare i margini e lavorare vicino al contenuto. È questa integrazione tra lettura e scrittura a distinguerlo da un tablet tradizionale con display LCD, che rimane più versatile ma anche più ricco di notifiche e distrazioni.

Cosa aggiungono le funzioni intelligenti

Il taccuino può convertire la scrittura a mano in testo, creare riepiloghi e aiutare a cercare un appunto anche quando non si ricorda la formula precisa usata. È inoltre possibile importare documenti da Google Drive e Microsoft OneDrive ed esportare i taccuini verso OneNote. Non sostituisce un computer per modificare file complessi, ma riduce i passaggi per chi legge e annota molto.

display e-ink antiriflesso da 11 pollici;

32 GB di memoria;

luce frontale con regolazione automatica e tonalità variabile;

penna premium senza batteria;

autonomia dichiarata nell’ordine delle settimane.

Per chi può valere 364,99 euro

Lo consiglierei a chi studia su PDF, revisiona documenti o riempie taccuini e vuole un dispositivo concentrato, con un display più riposante di quello di un tablet. Chi cerca video, app complete, navigazione veloce e colore deve guardare altrove. Essendo un modello presentato da poco, questo taglio di 155 euro è il prezzo più interessante visto finora sulla pagina ufficiale Amazon. Offerta verificata il 23 novembre 2026; prima dell’ordine controlla che siano indicati 32 GB, luce frontale e penna inclusa.