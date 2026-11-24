Nuovo Kindle Scribe in offerta: 155 euro di sconto sul modello da 32 GB
Il nuovo Kindle Scribe costa molto meno del prezzo di lancio. Amazon propone il modello da 32 GB con schermo da 11 pollici e luce frontale a 364,99 euro invece di 519,99 euro: 155 euro di sconto su un dispositivo pensato non soltanto per leggere, ma per scrivere su taccuini, documenti e libri digitali.
Non è semplicemente un Kindle più grande
Lo schermo antiriflesso da 11 pollici offre più spazio per PDF, manuali, grafici e pagine annotate. La superficie mantiene l’aspetto opaco tipico dell’e-ink e la luce frontale può regolare intensità e tonalità, così da non dipendere dall’illuminazione della stanza. Rispetto alla generazione precedente il dispositivo è più sottile, leggero e rapido: miglioramenti poco vistosi sulla scheda tecnica, ma importanti quando si sfogliano documenti e si scrive ogni giorno.
La penna premium inclusa non richiede ricarica. Con Active Canvas è possibile inserire note nei libri compatibili facendo adattare il testo, oppure allargare i margini e lavorare vicino al contenuto. È questa integrazione tra lettura e scrittura a distinguerlo da un tablet tradizionale con display LCD, che rimane più versatile ma anche più ricco di notifiche e distrazioni.
Cosa aggiungono le funzioni intelligenti
Il taccuino può convertire la scrittura a mano in testo, creare riepiloghi e aiutare a cercare un appunto anche quando non si ricorda la formula precisa usata. È inoltre possibile importare documenti da Google Drive e Microsoft OneDrive ed esportare i taccuini verso OneNote. Non sostituisce un computer per modificare file complessi, ma riduce i passaggi per chi legge e annota molto.
- display e-ink antiriflesso da 11 pollici;
- 32 GB di memoria;
- luce frontale con regolazione automatica e tonalità variabile;
- penna premium senza batteria;
- autonomia dichiarata nell’ordine delle settimane.
Per chi può valere 364,99 euro
Lo consiglierei a chi studia su PDF, revisiona documenti o riempie taccuini e vuole un dispositivo concentrato, con un display più riposante di quello di un tablet. Chi cerca video, app complete, navigazione veloce e colore deve guardare altrove. Essendo un modello presentato da poco, questo taglio di 155 euro è il prezzo più interessante visto finora sulla pagina ufficiale Amazon. Offerta verificata il 23 novembre 2026; prima dell’ordine controlla che siano indicati 32 GB, luce frontale e penna inclusa.
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