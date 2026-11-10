Le condizioni Octopus pubblicate per questi giorni arrivano alla scadenza indicata: 10 novembre 2026. Restano quindi poche ore per scegliere le tariffe attuali, che hanno prezzi della materia prima inferiori rispetto alle proposte precedenti e tre impostazioni diverse. Oltre al prezzo bisogna valutare la durata, la presenza di eventuali vincoli e la scelta tra una componente fissa per 12 o 24 mesi e una tariffa Flex legata al mercato.

Chi avvia il passaggio dal mio link personale OctoFriends riceve 30 euro di credito in bolletta dopo l’attivazione valida. Il bonus viene riconosciuto anche a me. Lo dichiaro con chiarezza perché il collegamento è affiliato, mentre il prezzo applicato al nuovo cliente resta quello previsto dall’offerta scelta.

Sono cliente Octopus e considero utile la possibilità di scegliere tra stabilità e libertà. In questo caso, però, le condizioni sono diverse: Fissa 12M e Flex vengono presentate senza vincoli, mentre la Fissa 24M più economica riporta un costo di recesso anticipato di 90 euro. È una differenza da conoscere prima di confermare il preventivo.

Le tre offerte disponibili nelle ultime ore

La Fissa 12M blocca materia prima e commercializzazione per un anno. La luce monoraria è proposta a 0,2035 euro/kWh, con 6 euro al mese di commercializzazione; il gas costa 0,91 euro/Smc, con 7 euro al mese. Nella scheda compare “nessun vincolo”. Può interessare chi vuole proteggersi dalle oscillazioni per dodici mesi senza legarsi alla stessa tariffa per un periodo più lungo.

La Fissa 24M scende a 0,1738 euro/kWh per la luce e 0,79 euro/Smc per il gas. Le quote commerciali restano di 6 e 7 euro al mese. È la proposta con i prezzi fissi più bassi tra quelle mostrate, ma indica un recesso anticipato di 90 euro. Prima di aderire leggerei CTE, scheda sintetica e condizioni generali, prestando attenzione ai casi nei quali viene applicato l’importo.

Le condizioni mostrate per Octopus Fissa 12M e Fissa 24M, valide fino al 10 novembre 2026.

Senza vincoli si conserva la possibilità di cambiare

La dicitura “nessun vincolo” presente sulla Fissa 12M e sulla Flex permette di valutare in seguito un’altra offerta, compresa una tariffa Octopus differente, senza la penale indicata sulla 24M. Questa libertà può avere valore se il mercato dovesse scendere ancora o se cambiassero consumi e abitudini della famiglia. Prima di ogni cambio chiederei comunque conferma scritta delle condizioni applicabili al proprio contratto.

La Fissa 24M richiede una valutazione differente. Il risparmio sulla materia prima è immediato, soprattutto confrontando 0,1738 con 0,2035 euro/kWh, ma ha senso accettare il vincolo quando si prevede di mantenere quella tariffa. Il prezzo più basso perde parte del vantaggio se si interrompe il contratto in anticipo e scatta il costo di 90 euro.

Octopus Flex segue PUN e PSV

Octopus Flex applica alla luce il PUN Mono più 0,0088 euro/kWh e al gas il PSVDAm più 0,06 euro/Smc. Le quote di commercializzazione sono ancora 6 euro al mese per la luce e 7 euro per il gas. La scheda riporta l’assenza di vincoli. È adatta a chi accetta variazioni mensili e vuole approfittare di possibili discese degli indici, assumendosi anche il rischio di nuovi rialzi.

Octopus Flex mantiene il prezzo indicizzato e viene presentata senza vincoli.

I 30 euro vengono accreditati dopo il passaggio

Il bonus OctoFriends non riduce il prezzo al kWh: è un credito separato di 30 euro IVA inclusa, riconosciuto al nuovo cliente idoneo dopo il completamento dell’attivazione. Per riceverlo bisogna iniziare la procedura dal collegamento di invito. Non lo considererei il motivo principale per cambiare fornitore, ma rende più leggera la prima bolletta utile.

Il costo finale dipende dai consumi e comprende anche trasporto, gestione del contatore, oneri, imposte e altre componenti che non coincidono con il prezzo della materia prima. Prenderei quindi una bolletta recente e confronterei la stima annua del preventivo. Nell’approfondimento sulle tariffe Octopus del 6 novembre ho analizzato il ribasso rispetto alle condizioni precedenti.

Quale sceglierei oggi

Se volessi la materia prima fissa al prezzo più basso e fossi deciso a restare per il periodo previsto, guarderei alla Fissa 24M dopo aver accettato il recesso da 90 euro. Se volessi poter modificare la scelta con maggiore facilità, valuterei la Fissa 12M oppure la Flex: la prima protegge per un anno dalle oscillazioni, la seconda segue direttamente il mercato.

La scadenza di oggi è reale perché sulle schede delle offerte fisse compare la validità fino al 10 novembre 2026. Le condizioni successive potrebbero migliorare oppure peggiorare; non è possibile saperlo in anticipo. Chi considera adatti i prezzi e i vincoli attuali deve completare la richiesta entro il termine mostrato, controllando un’ultima volta documenti contrattuali, stima annua e tariffa selezionata.