OPPO Find X10 parte già in sconto: fotografia e autonomia sono il centro del progetto

OPPO Find X10 è arrivato da poco e Amazon ha già ridotto il prezzo della configurazione più interessante. Il modello 12/512 GB in Mist Grey costa 1.424,99 euro invece di 1.599,99 euro. La stessa offerta è stata segnalata anche per Glacier Blue; sono disponibili dodici rate senza interessi. Il collegamento è affiliato e lascia invariato il totale.

Due colori e un dettaglio da mettere subito nel conto

Mist Grey usa l’ASIN B0HFJG3H15, mentre la variante Glacier Blue ha un codice distinto. Entrambe risultavano a 1.424,99 euro nella promozione verificata. La confezione non include il caricabatterie, quindi chi non possiede un alimentatore compatibile deve aggiungerlo alla spesa.

La garanzia produttore indicata è di tre anni. Prezzo, venditore, consegna e rate possono però cambiare fra le due pagine: controllerei il riepilogo dopo aver selezionato il colore, senza fermarmi alla cifra mostrata in precedenza.

Due sensori da 200 MP con compiti diversi

La fotocamera principale da 200 MP usa stabilizzazione ottica e un’ottica luminosa. Il teleobiettivo è anch’esso da 200 MP, con focale equivalente di 65 mm e zoom ottico 2,8x; l’ultragrandangolare è da 50 MP. Hasselblad e il sistema LUMO True Colour lavorano sulla resa cromatica e sulla coerenza fra i moduli.

Avere la stessa risoluzione su principale e teleobiettivo non rende identiche le due fotocamere. Sensore, ottica, apertura e distanza dal soggetto cambiano il risultato. Il vantaggio è disporre di molti dati anche quando si ritaglia o si usa lo zoom, mentre in poca luce l’elaborazione resta decisiva.

Display da 6,59 pollici e Dimensity 9600M

Il pannello AMOLED misura 6,59 pollici, ha risoluzione 2768 × 1272 pixel e frequenza adattiva fino a 120 Hz, con 144 Hz disponibili in alcuni scenari di gioco. Il MediaTek Dimensity 9600M lavora con 12 GB di RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.1 da 512 GB, non espandibile.

Il formato è grande ma meno estremo di molti modelli Ultra. La resistenza dichiarata IP66, IP68 e IP69 amplia la protezione contro acqua e polvere nelle condizioni di prova previste, senza rendere prudente un uso intenzionale sott’acqua.

La batteria da 7.150 mAh cambia le aspettative

Una capacità da 7.150 mAh offre un margine importante, soprattutto per fotografie, navigazione e video. L’autonomia reale dipende dall’efficienza del chip, dalla rete e dalla luminosità; il numero in scheda non garantisce automaticamente due giorni per ogni utente. È comunque una base superiore a quella di molti concorrenti diretti.

Il prezzo resta elevato anche dopo lo sconto. Lo valuterei per chi vuole un camera-phone con teleobiettivo dedicato, molta memoria e una batteria capiente, mentre chi fotografa poco può ottenere un’esperienza molto valida spendendo parecchio meno. La nostra guida ai migliori smartphone Android aiuta a confrontare fasce e formati.