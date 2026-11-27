Illustrazione editoriale del Find X10 Mist Grey realizzata a partire dalle immagini ufficiali di OPPO.

Per il Black Friday del 27 novembre l’OPPO Find X10 Mist Grey è sceso a 999 euro su Amazon, il minimo registrato da Sconted per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il Glacier Blue, identico per memoria, schermo e fotocamere, costa 1.149 euro. Ammesso che preferisca la colorazione blu, se dovessi infilarlo in una custodia opaca, quei 150 euro li risparmierei.

Da dove vengono allora i 300 euro di sconto? Il 9 novembre il Find X10 grigio costava 1.299 euro. Tre giorni dopo era già a 1.091 euro. Per chi ci stava pensando a metà mese, l’attesa è valsa altri 92 euro. Il primo passaggio a 999 euro risale al 26 novembre, come si vede nello storico dei prezzi della versione grigia.

Un 65 mm per un ritratto a Ischia Ponte

Per capire che cosa comprerei con quei mille euro, mi viene in mente il ponte che porta al Castello Aragonese, qui a Ischia. Dall’imbocco userei la fotocamera principale per tenere insieme il ponte e il Castello. Se volessi fare un ritratto a qualcuno appoggiato al parapetto qualche metro più avanti, passerei al teleobiettivo. Dallo stesso punto potrei stringere l’inquadratura sul volto e lasciare alle sue spalle una striscia di mare.

Nel sistema fotografico sviluppato con Hasselblad, la principale e il tele hanno ciascuno un sensore da 200 megapixel e la stabilizzazione ottica. A cambiare è la focale, dai 23 mm equivalenti della principale ai 65 mm del teleobiettivo. A 2,8× il Find X10 ha dunque un’ottica dedicata. La sfrutterei anche lasciando l’app alla risoluzione standard, senza salvare una singola foto da 200 megapixel.

Il caricatore non è incluso (come nella maggior parte dei dispositivi moderni)

La versione italiana monta una batteria da 7.150 mAh e arriva senza alimentatore. Se in viaggio volete portare il solo caricatore USB-C del portatile, vale la pena leggere le sigle in piccolo. OPPO indica fino a 13,5 W con il normale USB Power Delivery e fino a 55 W con un alimentatore compatibile PPS. Con SUPERVOOC si arriva a 80 W. La potenza scritta in grande sul caricatore, da sola, dice poco su quella che riceverà il telefono. I valori sono nella scheda tecnica di OPPO Italia.

Se girate molti video in 4K, prima dell’acquisto aprite la voce «Spazio di archiviazione» sul vecchio telefono. Quanto occupa già la galleria? Sul Find X10 in offerta i 256 GB non si possono espandere con una microSD. Con la memoria già vicina a quel limite, io darei la precedenza a un modello da 512 GB tra quelli della nostra guida ai migliori smartphone top di gamma.