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OPPO Find X10 Pro Max entra nel Black Friday con uno sconto concreto

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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OPPO Find X10 Pro Max bianco usato per fotografare un lungomare al tramonto

OPPO Find X10 Pro Max scende a 1.614,99 euro invece di 1.799,99 euro su Amazon. Ho verificato entrambe le finiture disponibili: Titanium Grey e Luna White hanno lo stesso prezzo, nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. La promozione comprende tre anni di garanzia e consente il pagamento in dodici rate mensili senza interessi. Qui puoi controllare il prezzo del modello Titanium Grey; il collegamento è affiliato e non modifica il totale.

Controlla OPPO Find X10 Pro Max su Amazon

Due colori allo stesso prezzo

La versione Titanium Grey usa l’ASIN B0HFJCR2K6, mentre la Luna White è associata all’ASIN B0HFJGHJ49. Entrambe risultano a 1.614,99 euro al momento del controllo. È una distinzione utile perché Amazon può aggiornare separatamente disponibilità e consegna delle due finiture. La scheda segnala inoltre l’assenza del caricabatterie nella confezione: chi non possiede già un alimentatore adatto deve includerlo nel costo complessivo.

Tre fotocamere da 200 MP

Il comparto posteriore riunisce tre sensori da 200 MP: principale, ultragrandangolare e teleobiettivo periscopico. La collaborazione Hasselblad e il sistema LUMO True Color Imaging puntano sulla coerenza cromatica, mentre la registrazione HDR con ampia gamma dinamica interessa chi usa spesso il telefono per i video. La qualità finale dipende dalla scena e dall’elaborazione, ma la dotazione è quella di un vero modello di fascia alta.

Display a 144 Hz e batteria da 7.150 mAh

Il pannello LTPO AMOLED da 6,78 pollici arriva a 144 Hz e può adattare la frequenza ai contenuti. Il Dimensity 9600 Pro a 2 nm lavora con 12 GB di RAM; lo spazio da 512 GB è ampio, ma va ricordato che non è espandibile. La batteria da 7.150 mAh supporta ricarica cablata a 80 W e wireless a 50 W. Resistenza IP68/IP69, eSIM e Android 17 completano una scheda molto ricca.

Lo sconto riduce il divario dal resto della fascia alta

Il prezzo resta impegnativo, quindi lo valuterei soprattutto per fotografia, autonomia e memoria interna. Il ribasso di 185 euro è reale e riguarda due colori, senza obbligare a scegliere una finitura meno richiesta. Prima dell’ordine controllerei venditore, data di consegna e presenza delle dodici rate, perché queste condizioni possono variare fra gli account.

Per approfondire puoi consultare gli altri approfondimenti di TuttoApp dedicati agli smartphone. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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