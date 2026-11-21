Uno schermo grande, pensato per leggere

Il pannello LCD da 2.800 × 1.980 pixel arriva a 120 Hz e privilegia la leggibilità. Non è OLED, quindi chi cerca neri profondissimi per i film dovrebbe tenerne conto. Per studio e navigazione, però, risoluzione e formato sono più importanti della parola AMOLED stampata su una scatola. Quattro altoparlanti completano un tablet che resta comodo anche per video e serie.

È compatibile con OPPO Pencil 2R: una possibilità utile per annotare dispense o scrivere a mano, ma non darei per inclusa la penna nell’offerta. Nella dotazione ufficiale del tablet compare il cavo, mentre la presenza di accessori può cambiare nei bundle. Controllerei la confezione prima di aggiungere altri prodotti al carrello.

Il compromesso che accetterei, e quello che controllerei

MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria formano una base sensata per prendere appunti, leggere, seguire lezioni, navigare e usare più app. Non è il tablet da scegliere pensando al montaggio video pesante o ai giochi più esigenti con tutti i dettagli al massimo. Le fotocamere da 8 MP, anteriore e posteriore, sono utili per videochiamate e scansioni; non sono il motivo per comprarlo.

La batteria da 10.050 mAh è il secondo argomento forte: OPPO dichiara fino a 15 ore di riproduzione video nelle proprie condizioni di prova. La ricarica arriva a 33 W. Nell’uso reale la durata varierà con luminosità, app e rete, ma la capacità promette sessioni lunghe lontano dalla presa.

La verifica essenziale riguarda la connessione: la variante scontata è Wi-Fi da 8/128 GB in Starlight Black, non il modello 5G. Se lo usi soprattutto a casa o in università è una scelta ragionevole; per lavorare spesso fuori senza hotspot valuterei la versione cellulare, sapendo che costa di più. L’offerta è stata segnalata a 327 euro e con possibilità di cinque rate senza interessi: prezzo e modalità di pagamento vanno ricontrollati su Amazon prima dell’ordine.

Offerta Tablet OPPO Pad 5 WiFi 12,1", 8 GB / 128 GB, 10050 mAh, Starlight Black... Display Eye-Care: Goditi un ampio display 12,1" con risoluzione...

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Batteria da 10050mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC: La grande...

A 327 euro, OPPO Pad 5 diventa una proposta interessante per chi studia o lavora spesso su documenti. Il motivo non è una funzione miracolosa: è lo schermo da 12,1 pollici con formato 7:5, più vicino a una pagina rispetto ai soliti display panoramici. Quando leggo PDF o tengo aperti appunti e browser, quello spazio verticale ha un’utilità immediata.

Uno schermo grande, pensato per leggere

Il pannello LCD da 2.800 × 1.980 pixel arriva a 120 Hz e privilegia la leggibilità. Non è OLED, quindi chi cerca neri profondissimi per i film dovrebbe tenerne conto. Per studio e navigazione, però, risoluzione e formato sono più importanti della parola AMOLED stampata su una scatola. Quattro altoparlanti completano un tablet che resta comodo anche per video e serie.

È compatibile con OPPO Pencil 2R: una possibilità utile per annotare dispense o scrivere a mano, ma non darei per inclusa la penna nell’offerta. Nella dotazione ufficiale del tablet compare il cavo, mentre la presenza di accessori può cambiare nei bundle. Controllerei la confezione prima di aggiungere altri prodotti al carrello.

Il compromesso che accetterei, e quello che controllerei

MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria formano una base sensata per prendere appunti, leggere, seguire lezioni, navigare e usare più app. Non è il tablet da scegliere pensando al montaggio video pesante o ai giochi più esigenti con tutti i dettagli al massimo. Le fotocamere da 8 MP, anteriore e posteriore, sono utili per videochiamate e scansioni; non sono il motivo per comprarlo.

La batteria da 10.050 mAh è il secondo argomento forte: OPPO dichiara fino a 15 ore di riproduzione video nelle proprie condizioni di prova. La ricarica arriva a 33 W. Nell’uso reale la durata varierà con luminosità, app e rete, ma la capacità promette sessioni lunghe lontano dalla presa.

La verifica essenziale riguarda la connessione: la variante scontata è Wi-Fi da 8/128 GB in Starlight Black, non il modello 5G. Se lo usi soprattutto a casa o in università è una scelta ragionevole; per lavorare spesso fuori senza hotspot valuterei la versione cellulare, sapendo che costa di più. L’offerta è stata segnalata a 327 euro e con possibilità di cinque rate senza interessi: prezzo e modalità di pagamento vanno ricontrollati su Amazon prima dell’ordine.