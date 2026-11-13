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OPPO Reno15 FS con 512 GB scende a 360,99 euro: spazio e autonomia sotto i 400 euro

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino13 Novembre 2026
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OPPO Reno15 FS Blu Crepuscolare su una scrivania con il retro e il modulo fotografico in evidenza

OPPO Reno15 FS nella configurazione con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria è disponibile a 360,99 euro invece di 439,99 euro. L’offerta riguarda la colorazione Blu Crepuscolare e porta sotto i 400 euro uno smartphone che punta soprattutto su autonomia, spazio interno e display. Qui puoi verificare l’offerta del Reno15 FS 512 GB. Il collegamento è affiliato e non modifica il prezzo finale.

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I 512 GB cambiano l’uso quotidiano

La memoria interna è il dato che distingue questa configurazione. Cinquecentododici gigabyte permettono di conservare molte fotografie, video e applicazioni senza ricorrere continuamente al cloud o al trasferimento su computer. Gli 8 GB di RAM accompagnano lo Snapdragon 6 Gen 1, un processore adatto all’uso quotidiano, ai social, alla navigazione e ai giochi non troppo pesanti.

Non lo sceglierei per inseguire le prestazioni di un top di gamma. Il suo equilibrio è diverso: buona capacità, autonomia elevata e una dotazione completa a un prezzo più accessibile. È una combinazione sensata per chi tiene lo smartphone per diversi anni e vuole evitare che lo spazio disponibile diventi presto il limite principale.

AMOLED a 120 Hz e batteria da 6.500 mAh

Il pannello AMOLED da 6,57 pollici ha risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La batteria raggiunge 6.500 mAh, una capacità superiore a quella di molti modelli della stessa fascia. La ricarica SUPERVOOC da 80 W riduce i tempi collegandolo a un alimentatore OPPO compatibile; prima dell’acquisto controllerei cosa è incluso nella confezione, perché il caricatore può variare in base al mercato e all’inserzione.

La certificazione IP68/IP69 aggiunge una protezione utile contro acqua e polvere, senza trasformare il telefono in un dispositivo pensato per immersioni o utilizzi estremi. Sono presenti 5G, NFC e supporto Dual SIM, elementi ormai importanti anche in una scelta di fascia media.

Fotocamera principale stabilizzata e selfie da 50 MP

La fotocamera principale da 50 MP dispone di stabilizzazione ottica, utile per limitare il mosso nelle fotografie serali e nei video. Anche la fotocamera frontale usa un sensore da 50 MP e supporta video in 4K. I megapixel non descrivono completamente la qualità finale, ma la dotazione è interessante per videochiamate, social e contenuti registrati direttamente dal telefono.

Il prezzo rende più credibile la proposta

A 360,99 euro il Reno15 FS si colloca in una fascia molto competitiva. Lo consiglierei a chi cerca grande autonomia e 512 GB, accettando un processore meno potente rispetto ai modelli orientati al gaming. Il Blu Crepuscolare è la variante collegata e verificata: non estenderei automaticamente lo stesso prezzo alle altre colorazioni, perché Amazon può gestirle con offerte differenti.

Per valutare altre possibilità nella stessa fascia puoi consultare la guida ai migliori smartphone Android. Ho controllato prezzo e variante il 13 novembre 2026; disponibilità e importo possono cambiare rapidamente, quindi fa fede il totale mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino13 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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