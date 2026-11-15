OPPO Reno 16 torna in offerta: compatto fuori, batteria da 6.000 mAh dentro

Molti smartphone con batteria capiente hanno dimensioni importanti. L’OPPO Reno 16 5G prova una strada diversa: schermo da 6,32 pollici, larghezza di circa 72,4 millimetri e batteria da 6.000 mAh. La variante Pop White da 8/256 GB torna a 599,99 euro, rispetto ai 659,99 euro mostrati in precedenza da Amazon.

È un prezzo favorevole, ma non il record assoluto: uno storico esterno ha rilevato 568,99 euro il 6 ottobre. Preferisco quindi parlare di un nuovo ribasso nel periodo del Black Friday. Qui puoi verificare l’offerta dell’OPPO Reno 16 su Amazon. Il link è affiliato e non aumenta il costo dell’acquisto.

Un formato più gestibile senza sacrificare la batteria

Il display AMOLED misura 6,32 pollici, ha risoluzione 2640 × 1216 pixel e frequenza fino a 120 Hz. La larghezza contenuta può rendere più semplice l’uso con una mano rispetto ai modelli vicini ai 6,8 pollici. Pop White pesa circa 188 grammi e misura 8,36 millimetri di spessore: compatto, in questo caso, va inteso rispetto agli standard attuali.

La batteria tipica da 6.000 mAh supporta SUPERVOOC fino a 80 W. La potenza massima richiede caricatore e cavo compatibili, mentre tempo di ricarica e autonomia cambiano con rete, temperatura e modalità d’uso. Lo Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM è adeguato alla fascia media, pur non avendo l’obiettivo di competere con i processori dei top di gamma.

Tre fotocamere posteriori da 50 MP

La principale da 50 MP dispone di stabilizzazione ottica. OPPO aggiunge un’ultra-grandangolare da 50 MP con autofocus e un teleobiettivo da 50 MP stabilizzato, con ingrandimento ottico 3,5x. È una configurazione più versatile di quelle che sostituiscono il tele con un sensore di profondità poco utile.

Anche la fotocamera frontale è da 50 MP, con autofocus e campo visivo di 100 gradi. I video posteriori e anteriori arrivano al 4K a 60 fotogrammi al secondo. Risoluzione e numero dei sensori, però, non garantiscono automaticamente fotografie migliori: elaborazione, luce e movimento continuano a incidere sul risultato.

Memoria, resistenza e collegamenti

256 GB di memoria nella configurazione verificata; microSD non supportata.

Dual SIM con eSIM presso gli operatori compatibili.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e sensore a infrarossi.

Certificazioni IP68 e IP69 nei limiti dei test previsti.

La finitura Pop White presenta un motivo iridescente sul retro e pesa circa undici grammi più della Purple Black dichiarata da OPPO. È un dettaglio da considerare se si sceglie questo modello proprio per maneggevolezza e dimensioni.

Quando ha senso a 599,99 euro

Lo prenderei in considerazione se cercassi un telefono relativamente compatto, con autonomia elevata e un vero teleobiettivo. Chi punta soprattutto alle prestazioni nei giochi può trovare processori più veloci nella stessa fascia; chi archivia molti video dovrebbe valutare anche il taglio da 512 GB, perché la memoria non è espandibile.

Prezzo rilevato il 15 novembre 2026. Prima del pagamento controlla configurazione 8/256 GB, colorazione Pop White, ASIN B0H1N6KJST e vendita diretta Amazon.