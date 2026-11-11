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OPPO Reno16 Pro scende ancora: Amazon taglia di nuovo il prezzo

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Smartphone nero simile a OPPO Reno16 Pro usato in un bar italiano al tramonto

OPPO Reno16 Pro torna sotto gli 800 euro e migliora di poco il prezzo che avevo segnalato il 2 novembre. La versione 12/512 GB Starlight Black parte ora da 788 euro, mentre pochi giorni fa si fermava a 799 euro. Il ribasso aggiuntivo è di 11 euro: non cambia il telefono, ma conferma una discesa che rende il listino di 1.099 euro sempre meno rappresentativo. Qui puoi verificare prezzo, disponibilità e venditore selezionato. Il collegamento è affiliato e non modifica il costo per chi acquista.

Controlla OPPO Reno16 Pro su Amazon

Il nuovo prezzo parte dal Marketplace

La cifra più bassa rilevata riguarda un venditore del Marketplace Amazon. Prima di concludere l’ordine controllerei quindi il nome del venditore, i tempi di consegna e le condizioni della garanzia. La variante venduta direttamente da Amazon può avere un prezzo differente e offrire opzioni di pagamento diverse. Anche le colorazioni Starlight Black e Pop White vanno verificate separatamente: la promozione indicata non è automaticamente valida per entrambe.

Un compatto con batteria da 6.000 mAh

Il formato resta il motivo principale per guardarlo con interesse. Il display Crystal Guard+ AMOLED misura 6,32 pollici, ha risoluzione 2640 × 1216 pixel e arriva a 144 Hz negli scenari compatibili. La scocca nera pesa circa 185 grammi e integra una batteria da 6.000 mAh con ricarica SUPERVOOC fino a 80 W. Il caricatore adatto alla velocità massima può richiedere una spesa separata.

Fotocamere complete e 512 GB di memoria

La fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica è affiancata da un’ultragrandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x. La camera frontale è ancora da 50 MP e i video posteriori arrivano al 4K a 60 fps. Il Dimensity 8550 SUPER lavora con 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB UFS 3.1, una dotazione adatta a foto, video e applicazioni pesanti. La memoria non è espandibile.

A 788 euro il confronto diventa più interessante

Il precedente passaggio a 799 euro risaliva a nove giorni fa, quindi questo è un aggiornamento reale e non la ripetizione della stessa promozione. A 788 euro Reno16 Pro si avvicina alla fascia occupata dai top di gamma dell’anno precedente: alcuni offrono un processore più potente o la ricarica wireless, mentre OPPO risponde con dimensioni gestibili, autonomia elevata, teleobiettivo e mezzo terabyte di spazio. La convenienza dipende da queste priorità e dall’affidabilità del venditore scelto.

Per ritrovare il confronto precedente puoi leggere l’articolo sul prezzo di 799 euro. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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