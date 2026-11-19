Gli anelli smart costano ancora molto, ma il Black Friday riduce almeno la spesa iniziale. Oura Ring 5 Silver in misura 8 è proposto a 329 euro invece di 429 euro: lo sconto è del 23%, pari a 100 euro. È un dispositivo discreto e più facile da indossare di notte rispetto a molti smartwatch, ma non è un acquisto da fare soltanto perché il prezzo è sceso.

Il vantaggio dell’anello si sente soprattutto di notte

Oura Ring 5 raccoglie dati su sonno, attività, frequenza cardiaca, stress, temperatura cutanea e recupero. L’obiettivo non è riempire il polso di notifiche: lo schermo non c’è. I sensori lavorano in sottofondo e l’app trasforma le misurazioni in indicatori più immediati, utili per capire se si è riposato bene e quanto sia opportuno spingere durante la giornata.

È proprio l’assenza di display a renderlo interessante per chi toglie l’orologio prima di dormire. Il formato è meno invasivo sotto le coperte e non invita a controllare messaggi. In cambio, ogni dettaglio va consultato sullo smartphone: se si desiderano mappe, notifiche, pagamenti o statistiche durante l’allenamento, uno smartwatch resta più completo.

Titanio, autonomia settimanale e oltre 50 parametri

La quinta generazione adotta una struttura interamente in titanio e un sistema di rilevamento interno pensato per migliorare la continuità dei dati. Oura dichiara un’autonomia che può arrivare a circa una settimana; la durata effettiva dipende dalle funzioni attive, dallo stato della batteria e dall’uso quotidiano.

monitoraggio di sonno, attività, recupero, stress e parametri cardiaci;

rilevazione della temperatura cutanea e supporto alle funzioni dedicate alla salute femminile;

struttura in titanio e design senza display;

compatibilità con iPhone e smartphone Android;

taglie dalla 6 alla 13 e finiture diverse, con prezzi che possono cambiare.

I valori di un wearable sono indicazioni per il benessere personale e non sostituiscono una diagnosi o un dispositivo medico. Il punto forte è osservare le tendenze nel tempo: una singola notte negativa dice poco, mentre settimane di dati coerenti possono aiutare a riconoscere abitudini e cambiamenti.

La misura 8 in offerta non va scelta a intuito

L’offerta mostrata riguarda la misura 8. Oura raccomanda di provare prima il kit di misurazione specifico per Ring 5, perché la vestibilità corretta influisce sia sul comfort sia sulla qualità delle letture. La taglia non coincide necessariamente con quella di un normale anello o di una generazione precedente.

Questo è il dettaglio che controllerei prima di tutto. Comprare una misura casuale per non perdere lo sconto può trasformare un buon affare in un reso. L’anello dovrebbe rimanere stabile senza stringere troppo e adattarsi alle normali variazioni del dito durante il giorno e la notte.

C’è anche l’abbonamento: 5,99 euro al mese nell’Unione Europea

Per sfruttare l’esperienza completa dell’app serve l’abbonamento Oura. I nuovi membri ricevono un mese incluso; successivamente il prezzo indicato per l’Unione Europea è di 5,99 euro al mese oppure 69,99 euro all’anno, al netto di eventuali imposte applicabili. L’abbonamento è associato all’account e non al singolo anello.

In tre anni il piano annuale aggiunge quasi 210 euro al costo del dispositivo. Non lo considero necessariamente un motivo per scartarlo, perché l’analisi software è parte centrale del prodotto, ma è una spesa che deve entrare nel confronto con smartwatch e smart ring privi di canone.

A 329 euro lo comprerei soltanto con due condizioni

La prima è sapere già che la misura 8 è quella corretta; la seconda è accettare il costo ricorrente per usare tutte le funzioni. Soddisfatte queste condizioni, lo sconto di 100 euro rende Ring 5 più accessibile a chi vuole monitorare soprattutto sonno e recupero senza indossare un orologio.

Prima dell’ordine verificherei finitura Silver, taglia 8, prezzo di 329 euro e condizioni dell’abbonamento. Amazon può mostrare altre misure e colori nella stessa pagina, ma disponibilità e prezzo non sono necessariamente identici.