Philips TAH8000EWT/00 al minimo storico: le cuffie ANC da 70 ore scendono a 79,99 euro

Ci sono ribassi che sembrano importanti soltanto perché partono da un prezzo di listino generoso. Quello delle Philips TAH8000EWT/00, invece, è facile da leggere: le cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore sono scese da 149,99 a 79,99 euro, con un risparmio di 70 euro e uno sconto vicino al 47%. Il grafico dello storico prezzi mostra che questa è la quotazione più bassa raggiunta dal modello nel periodo monitorato.

A questo prezzo il discorso cambia parecchio. Non stiamo parlando di una cuffia essenziale venduta con un forte sconto, ma di un modello Bluetooth 5.4 con ANC adattivo, connessione multipoint, codec LDAC, custodia rigida e un’autonomia dichiarata che arriva a 70 ore.

Offerta Philips TAH8000EWT/00 Cuffie Bluetooth over-ear wireless – Cancellazione del... AUDIO PHILIPS ECCITANTE: con driver ricoperti in seta da 40 mm...

FINO A 70 ORE DI RIPRODUZIONE: 50 ore usando la cancellazione del...

CANCELLAZIONE DEL RUMORE ADATTIVA PRO: reagisce a ciò che accade...

Il grafico non lascia molti dubbi

Lo storico copre 314 giorni e racconta meglio di qualunque percentuale il peso dell’offerta. Per diversi mesi il prezzo è rimasto intorno ai 150 euro, in primavera ha oscillato soprattutto fra 135 e 145 euro e soltanto fra giugno e luglio è sceso nell’area dei 100 euro. L’ultimo gradino, quello verso gli 80 euro, porta le Philips TAH8000EWT/00 su un livello mai visto prima nel grafico.

Lo storico del prezzo: il calo finale porta le Philips TAH8000EWT/00 al minimo del periodo monitorato.

Naturalmente un minimo storico non rende automaticamente valido qualsiasi prodotto. In questo caso, però, la dotazione è concreta e l’esperienza d’uso è più matura di quanto suggerisca il nuovo prezzo.

Le ho provate: dove l’ANC serve davvero

Vivendo a Ischia, fra aliscafi, traghetti, attese al porto e spostamenti, la cancellazione del rumore per me non è una casella da spuntare nella scheda tecnica. È uno di quegli aspetti che capisco in pochi minuti: un motore continuo, le voci vicine e il vento mettono una cuffia molto più in difficoltà della tranquillità di una stanza.

L’ANC Pro+ delle TAH8000EWT/00 è di tipo ibrido e adattivo. Nella mia prova ha fatto soprattutto bene il lavoro che cerco in viaggio: abbassare il fondo costante senza costringermi ad alzare troppo il volume. La modalità consapevolezza torna utile quando arriva un annuncio o quando devo parlare con qualcuno, mentre i pulsanti fisici sono una piccola comodità che apprezzo più dei comandi tattili quando sono in movimento.

Non prometterei il silenzio assoluto, perché le voci improvvise restano il terreno più difficile per qualunque sistema di cancellazione. A 79,99 euro, però, il rapporto fra isolamento, autonomia e completezza delle Philips è particolarmente convincente.

Suono pieno, LDAC e due dispositivi insieme

I driver da 40 mm rivestiti in seta restituiscono un ascolto corposo, piacevole con pop, rock, elettronica e con le serie TV. Io non le definirei cuffie neutre da studio: il basso ha presenza e, attivando Dynamic Bass, diventa ancora più evidente. La buona notizia è che l’app Philips Headphones permette di intervenire sull’equalizzazione, quindi non si è obbligati a tenere una firma sonora identica per tutto.

Con uno smartphone Android compatibile si può sfruttare LDAC, oltre ad AAC, SBC e LC3. Non basta leggere “alta risoluzione” per ottenere automaticamente un suono migliore — contano sorgente, file e impostazioni — ma avere un codec più evoluto è un vantaggio reale su una cuffia di questa fascia. Chi vuole confrontare formati, prezzi e alternative trova un quadro più ampio nella nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth.

Il multipoint, nel mio lavoro, è una funzione meno appariscente ma perfino più utile: posso passare dallo smartphone al portatile mentre controllo un e-commerce, lavoro su un sito o rispondo a una chiamata, senza rifare ogni volta l’abbinamento. Le TAH8000EWT/00 supportano anche Google Fast Pair e Auracast, e possono essere usate via cavo sia con il jack da 3,5 mm sia tramite USB-C.

Settanta ore di autonomia non sono l’unico dato interessante

Philips dichiara fino a 70 ore di autonomia senza cancellazione del rumore e fino a 50 ore con ANC attivo. È importante distinguere i due valori: il numero più grande non si ottiene lasciando accesa la funzione che molti useranno più spesso. Rimane comunque un’autonomia capace di coprire più giornate intense, e una ricarica di 10 minuti può fornire fino a 8 ore di ascolto.

La caratteristica che mi ha sorpreso di più è un’altra: la batteria ai polimeri di litio da 1.100 mAh è sostituibile, così come i cuscinetti in memory foam. In un mercato pieno di prodotti che diventano difficili da recuperare quando una parte si usura, è una scelta concreta per allungare la vita delle cuffie, non una parola buona da inserire in una campagna pubblicitaria.

Anche la custodia rigida inclusa ha senso. I padiglioni si piegano verso l’interno e ruotano in piano, quindi nello zaino occupano meno spazio e restano protetti. Il peso di 260 grammi è ragionevole per una over-ear con questa autonomia; nelle sessioni lunghe la distribuzione mi è sembrata equilibrata, anche se in piena estate i cuscinetti chiusi possono scaldare, come accade spesso in questa categoria.

Scheda tecnica Philips TAH8000EWT/00

Modello Philips TAH8000EWT/00, colore bianco Tipologia Cuffie wireless over-ear chiuse, cuscinetti in memory foam sostituibili Driver 40 mm dinamici, rivestiti in seta Risposta in frequenza 20–40.000 Hz Impedenza e sensibilità 16 ohm; 112 dB (1 kHz, 126 mV); potenza massima in ingresso 20 mW Cancellazione del rumore ANC Pro+ ibrido e adattivo, modalità consapevolezza, riduzione del rumore del vento Microfoni 3 microfoni per le chiamate; 4 microfoni dedicati all’ANC Bluetooth Bluetooth 5.4, portata fino a 10 metri, profili A2DP, AVRCP e HFP Codec e connessioni SBC, AAC, LDAC e LC3; multipoint, Google Fast Pair e Auracast Autonomia dichiarata Fino a 70 ore con ANC spento; fino a 50 ore con ANC attivo Ricarica Circa 2 ore per una carica completa; 10 minuti per fino a 8 ore di riproduzione Batteria Polimeri di litio da 1.100 mAh, sostituibile Uso cablato USB-C e ingresso stereo da 3,5 mm App e assistenti App Philips Headphones; compatibili con Google Assistant e Siri Dimensioni e peso 21,5 × 19 × 9 cm; 0,26 kg Accessori inclusi Custodia rigida, cavo audio da 1 metro, cavo USB-C da 200 mm e guida rapida Materiali 15% di ABS riciclato post-consumo certificato RCS; confezione senza plastica

Fonte delle specifiche: scheda ufficiale Philips TAH8000EWT/00.

A chi le consiglierei davvero

Le sceglierei per chi viaggia, lavora fra telefono e computer, vuole un’autonomia molto lunga e non intende spendere le cifre richieste dai modelli premium. Sono adatte anche a chi desidera continuare ad ascoltare via cavo e a chi guarda con attenzione alla durata nel tempo: batteria e cuscinetti sostituibili, personalmente, pesano più dell’ennesima funzione dal nome altisonante.

Ci sono comunque due aspetti da considerare. Il bianco è elegante e rende il modello meno anonimo, ma richiede un po’ più di cura rispetto al nero; inoltre chi cerca una riproduzione molto asciutta e rigorosamente neutra dovrà intervenire sull’equalizzatore. Come alternativa dal carattere più sobrio si può valutare anche la recente offerta sulle Sennheiser Accentum.

La mia opinione finale è semplice: a listino le TAH8000EWT/00 entravano in una fascia affollata, mentre a 79,99 euro diventano un acquisto molto più difficile da ignorare. Il minimo mostrato dallo storico, l’ANC adattivo, le 50 ore effettivamente dichiarate con cancellazione attiva e la possibilità di sostituire le parti soggette a usura formano un insieme raro a questa cifra.