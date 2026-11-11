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POCO C81 Pro a 117 euro: 256 GB e tre colori allo stesso prezzo

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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POCO C81 Pro nero usato al tavolo di una cucina luminosa

A 117 euro tendo a guardare prima memoria, batteria e fluidità generale. Il POCO C81 Pro 4/256 GB mette insieme 256 GB di spazio, un pannello molto ampio a 120 Hz e una batteria da 6.000 mAh. L’offerta Amazon parte da 249,90 euro e porta il prezzo a 117 euro. Ho verificato anche le varianti: Nero, Oro e Verde risultano tutte allo stesso prezzo. Qui puoi scegliere il colore e controllare la disponibilità. Il collegamento è affiliato e un eventuale acquisto può sostenere il sito senza costi aggiuntivi.

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Il vantaggio dei 256 GB in questa fascia

I 4 GB di RAM ricordano subito che siamo davanti a un telefono economico, mentre i 256 GB di memoria UFS 2.2 sono una dotazione generosa. C’è spazio per foto, applicazioni e contenuti scaricati senza dover intervenire dopo poche settimane. Il processore Unisoc T7250 è adatto a messaggistica, social, video, mappe e giochi leggeri; applicazioni pesanti e multitasking aggressivo richiedono più pazienza.

Schermo grande e 120 Hz

Il display misura 6,9 pollici e raggiunge 120 Hz con regolazione adattiva. Lo scorrimento appare più fluido, ma le dimensioni incidono su peso e uso con una mano. È un formato indicato per video, lettura e navigazione, meno per chi cerca uno smartphone compatto. La qualità del pannello resta coerente con il prezzo e non va confrontata con quella degli AMOLED di fascia superiore.

La batteria è il motivo principale per sceglierlo

La capacità di 6.000 mAh promette giornate lunghe anche con un uso intenso. POCO dichiara oltre due giorni di impiego misto, più di 46 ore di chiamate e oltre 19 ore di streaming. Sono dati di laboratorio: luminosità, rete mobile, refresh a 120 Hz e applicazioni in background cambiano il risultato. La capienza offre comunque un margine concreto rispetto a molti modelli da 5.000 mAh.

Fotocamera e giudizio finale

La fotocamera principale da 13 MP è pensata per gli scatti quotidiani e include modalità Notte, HDR e alcune elaborazioni automatiche. Non acquisterei questo modello per la fotografia, ma a 117 euro accetto volentieri il limite. Lo considero adatto a chi vuole molta autonomia, tanto spazio e uno schermo grande spendendo il meno possibile. Prima dell’ordine controllerei colore, venditore e totale nel riepilogo Amazon.

Per valutare alternative nella stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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