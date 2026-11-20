Il POCO C95 Pro 8/256 GB scende da 239,90 a 199 euro, nuovo minimo dell’anno per la variante verde. La scheda tecnica non prova a vincere su tutto: mette al centro una batteria da 7.500 mAh e costruisce il resto attorno a questa scelta.

Scenario uno: il telefono da viaggio

Con 7.500 mAh l’obiettivo è arrivare a sera con margine e affrontare anche una seconda giornata moderata. Il risultato reale dipende da luminosità, segnale, navigazione e video, ma il vantaggio rispetto alle comuni batterie da 5.000 mAh è concreto. La ricarica da 45 W evita inoltre tempi biblici; l’alimentatore, però, non è indicato come incluso e va verificato.

Scenario due: video, social e schermo grande

Il display da 6,9 pollici arriva a 120 Hz e 825 nit, ma la risoluzione è 1600 × 720 pixel. È il compromesso più evidente: grande e fluido, non particolarmente definito. Per streaming e social va bene; chi legge molto testo o guarda lo schermo da vicino può preferire un Full HD più piccolo.

8 GB di RAM e 256 GB espandibili con microSD fino a 2 TB;

Helio G91 Ultra e connettività 4G;

display da 6,9 pollici HD+ a 120 Hz;

batteria da 7.500 mAh con ricarica da 45 W;

fotocamera posteriore da 50 MP e protezione IP64.

Scenario tre: prestazioni quotidiane, non gaming pesante

Helio G91 Ultra, memoria LPDDR4X ed eMMC 5.1 sono componenti da fascia economica. Messaggi, mappe, video e applicazioni comuni non rappresentano un problema; giochi complessi, esportazioni video e multitasking aggressivo non sono il suo terreno. La dicitura Pro riguarda soprattutto autonomia e dotazione, non una piattaforma da top di gamma.

Il peso della batteria si sente

Con circa 232 grammi non è leggero. Custodia e dimensioni aumentano ulteriormente l’ingombro. Per chi vuole un secondo telefono da lavoro o un dispositivo da lasciare acceso a lungo può essere un compromesso accettabile; per l’uso con una mano no.

La scelta in una frase

Lo prenderei a 199 euro se autonomia, memoria e schermo grande vengono prima di fotocamera e potenza. Non lo comprerei pensando di avere un 5G o un gaming phone: è 4G e punta alla concretezza. Verificherei 8/256 GB, colore verde, caricatore eventualmente escluso e venditore prima dell’ordine.