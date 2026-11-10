Il POCO F9 Pro nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria è sceso a 699,90 euro su Amazon. È il prezzo più basso registrato dallo storico che sto seguendo: fino a ieri il telefono era rimasto a 799,90 euro, mentre il listino indicato è di 999,90 euro. Il calo effettivo rispetto alla cifra recente è quindi di 100 euro. Qui puoi controllare prezzo, venditore e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non modifica il costo dell’ordine.

Il minimo è visibile nello storico del prezzo

La promozione è indicata come offerta a tempo. La schermata di Amazon riporta anche 749,90 euro come prezzo più basso dei 30 giorni precedenti; l’attuale 699,90 euro migliora quel riferimento di altri 50 euro. Lo storico disponibile copre 75 giorni e mostra il passaggio iniziale da circa 999,90 a 799,90 euro, seguito dal taglio di oggi. Definisco quindi il prezzo un minimo storico nel periodo tracciato, senza estendere il confronto a intervalli che il grafico non documenta.

Lo storico fornito mostra il nuovo minimo a 699,90 euro dopo il lungo periodo a 799,90 euro.

La versione da 512 GB è quella che prenderei in considerazione

La memoria da 512 GB è un elemento concreto, soprattutto per chi conserva giochi, fotografie e video senza affidarsi sempre al cloud. Il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series colloca il modello nella fascia delle prestazioni elevate, affiancato da memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1. Il display AMOLED da 6,59 pollici arriva fino a 185 Hz nelle situazioni compatibili e adotta una risoluzione di 2.510 × 1.156 pixel.

Sono specifiche interessanti per gioco e uso quotidiano, ma frequenza massima e potenza del processore dipendono anche dal software, dalle temperature e dall’app utilizzata. Preferisco considerarle come margine disponibile, non come promessa di funzionamento costante al valore massimo.

Batteria capiente e ricarica rapida, con una precisazione

La batteria da 6.330 mAh sostiene l’impostazione del telefono e può essere ricaricata via cavo fino a 100 W oppure senza fili fino a 50 W. Xiaomi specifica che l’alimentatore non è incluso nella confezione: chi vuole sfruttare la potenza dichiarata deve quindi verificare di avere un caricatore compatibile oppure aggiungerlo alla spesa. Sono presenti anche ricarica inversa cablata e wireless per accessori compatibili.

Il comparto fotografico è più completo del previsto

Sul retro ci sono una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo flottante da 50 MP con OIS e una ultra-grandangolare da 8 MP. La presenza del teleobiettivo rende il sistema più versatile rispetto ai modelli che puntano quasi tutto sul sensore principale. Non ho provato questo esemplare, perciò mi fermo alla dotazione dichiarata e non trasformo la scheda tecnica in un giudizio sulla qualità delle immagini.

La stessa cifra compare sulle tre colorazioni visibili

Nella pagina controllata risultano a 699,90 euro Nero, Bianco e Verde Aurora. Conviene comunque selezionare la finitura desiderata prima di aggiungere il prodotto al carrello, perché disponibilità e prezzo delle varianti possono cambiare separatamente. Per un confronto con alternative nella stessa fascia puoi consultare anche la guida ai migliori smartphone Android.

A 699,90 euro il POCO F9 Pro 12/512 GB diventa molto più interessante rispetto al prezzo mantenuto nelle settimane precedenti. Prima di confermare l’acquisto controllerei la presenza della dicitura “venduto e spedito da Amazon”, il colore selezionato e il totale finale: le offerte a tempo possono terminare senza preavviso.