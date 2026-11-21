POCO F9 Ultra è appena arrivato e costa già molto meno del listino: il vero salto non è solo nelle prestazioni

Il POCO F9 Ultra da 12/256 GB costa oggi 779 euro. La cifra merita attenzione soprattutto per un motivo: non stiamo parlando di uno smartphone arrivato sul mercato un anno fa e svuotato dai magazzini. La commercializzazione italiana è partita soltanto a settembre e, a distanza di circa due mesi, il modello più ambizioso mai costruito da POCO si trova già molto lontano dal prezzo di riferimento ufficiale.

È un dettaglio che cambia il senso dell’offerta. A 779 euro non diventa improvvisamente economico, ma entra nella zona in cui molti top di gamma “tradizionali” propongono meno memoria, batterie più piccole e sistemi fotografici meno completi. E lo fa senza rinunciare alla sua identità: prestazioni e gaming restano centrali, soltanto che questa volta non sono più l’unica storia da raccontare.

Circa 50 euro di sconto rispetto al prezzo avuto finora

Nella pagina del prodotto Amazon confronta i 779 euro con un prezzo mediano di 829,90 euro: da qui nasce lo sconto indicato del 6%. È un confronto corretto, ma fotografa solo l’andamento recente del marketplace. Lo store ufficiale Xiaomi riporta invece un prezzo consigliato di 1.099,90 euro per la gamma, cioè 320,90 euro in più rispetto all’offerta che vedo oggi.

Non trasformerei questa differenza in uno slogan sul “minimo storico assoluto”, perché per affermarlo servirebbe uno storico completo di ogni venditore e di ogni promozione. Il dato davvero solido è un altro: per un telefono presentato da poco, 779 euro sono già un posizionamento molto più convincente del listino e rendono sensato valutarlo anche fuori dal pubblico dei gamer.

Il POCO F9 Ultra non è interessante perché ha una scheda tecnica lunghissima. È interessante perché, per la prima volta, POCO ha provato a togliere quasi tutti gli alibi a chi lo considerava soltanto un gaming phone.

Due chip utili ed efficaci

Il cuore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, piattaforma a 3 nanometri affiancata da memorie LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1. Nella configurazione in offerta ci sono 12 GB di RAM e 256 GB di spazio: una base già molto generosa, anche se chi registra tanti video in 8K o installa numerosi giochi pesanti dovrebbe confrontare il prezzo del taglio superiore prima dell’acquisto.

Accanto al processore principale lavora il chip grafico dedicato VisionBoost D8. Serve a gestire tecniche come interpolazione dei fotogrammi, super-risoluzione e miglioramento dell’immagine nei giochi compatibili. La parola importante è proprio “compatibili”: non ogni titolo sfrutterà automaticamente tutte le funzioni e non leggerei i 185 Hz del display come la promessa di giocare sempre a 185 fps. Resta, però, un’architettura pensata seriamente per mantenere fluidità e qualità visiva quando il carico cresce.

La dissipazione IceLoop dichiarata da 6.300 mm² è altrettanto importante. Un processore molto potente serve a poco se dopo alcuni minuti deve ridurre drasticamente le frequenze. Non avendo provato personalmente questo esemplare non posso certificare temperature o stabilità in ogni gioco, ma la superficie di raffreddamento e la separazione dei compiti tra i due chip mostrano un progetto più ragionato del solito elenco di numeri.

La batteria da 8.050 mAh è più utile dei benchmark

La specifica che mi incuriosisce di più non è il processore: è la batteria al silicio-carbonio da 8.050 mAh. È una capacità enorme per uno smartphone non rugged e può fare la differenza tra “arrivare a sera” e smettere di organizzare la giornata intorno a una presa. L’autonomia reale dipenderà da rete, luminosità, fotocamera e giochi, ma il margine di partenza è fuori dal comune.

La ricarica arriva a 100 W via cavo e 50 W in wireless. Ci sono perfino la ricarica inversa cablata da 27 W e quella wireless da 22,5 W, utili per auricolari o un secondo dispositivo. C’è però un’informazione da non nascondere: l’alimentatore non è incluso nella confezione. Chi non possiede un caricatore compatibile deve aggiungerlo al budget, possibilmente controllando standard e potenza supportati invece di acquistare il primo modello da 100 W trovato online.

Il vero salto di categoria è nella fotocamera

POCO ha costruito la propria reputazione offrendo processori potenti a prezzi aggressivi e chiedendo qualche rinuncia alla fotocamera. Il F9 Ultra prova a interrompere questa consuetudine con una principale da 200 MP stabilizzata otticamente, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x e OIS, più un’ultra-grandangolare da 50 MP. Davanti c’è un sensore da 32 MP.

I 200 megapixel da soli non garantiscono fotografie migliori: contano sensore, ottica, stabilizzazione ed elaborazione. Il dato più significativo è quindi il teleobiettivo 5x da 120 mm equivalenti. È il componente che amplia davvero le possibilità, perché permette di isolare un soggetto, avvicinare dettagli architettonici o costruire ritratti più compressi senza affidarsi soltanto allo zoom digitale.

La principale registra fino all’8K a 30 fps e al 4K a 60 fps. È una dotazione da top di gamma, ma prima di usarla senza limiti ricorderei due cose: i file occupano molto spazio e i 256 GB non sono espandibili. Per la maggior parte delle situazioni il 4K resta la scelta più equilibrata.

Uno schermo gigantesco e un audio finalmente ottimo

Il pannello AMOLED misura 6,9 pollici (6,85 effettivi), ha risoluzione 2608 × 1200 pixel, frequenza massima di 185 Hz e luminosità HBM dichiarata fino a 2.200 nit. Supporta Dolby Vision e HDR10+ ed è protetto da Gorilla Glass 7i. È chiaramente uno schermo pensato per video e giochi, non per chi cerca un telefono discreto da usare con una sola mano.

Più insolito è il sistema audio 2.1 “Sound by Bose”, con due altoparlanti e un subwoofer indipendente. Non sostituirà cuffie o casse esterne, ma l’idea di dedicare spazio fisico alle basse frequenze è concreta e coerente con le dimensioni del telefono. Insieme alla porta USB 3.2 Gen 1, spesso trascurata anche su modelli costosi, contribuisce alla sensazione di prodotto pensato nel suo complesso.

Prima di comprarlo, metterei sul tavolo questi quattro compromessi

Pesa 235 grammi : non è il telefono giusto per chi vuole leggerezza o uso prolungato con una mano.

: non è il telefono giusto per chi vuole leggerezza o uso prolungato con una mano. Misura 8,74 mm di spessore e il display da 6,9 pollici richiede tasche e mani adeguate.

e il display da 6,9 pollici richiede tasche e mani adeguate. Il caricatore non è incluso , quindi la ricarica da 100 W può comportare una spesa aggiuntiva.

, quindi la ricarica da 100 W può comportare una spesa aggiuntiva. La versione in offerta è 12/256 GB: eccellente per RAM, meno “Ultra” nello spazio rispetto ai tagli 512 GB e 1 TB.

Aggiungerei la componente software. HyperOS 3 basato su Android 16 è ricco di funzioni e personalizzazioni, ma chi preferisce l’interfaccia più essenziale possibile potrebbe trovarsi meglio con altre famiglie. La certificazione IP68, invece, è un vantaggio concreto e riduce una delle rinunce che in passato accompagnavano spesso i telefoni orientati alle prestazioni.

A chi lo consiglierei davvero

Lo prenderei in considerazione per tre profili: chi gioca spesso e vuole prestazioni sostenute; chi consuma molti video e desidera schermo, audio e autonomia fuori scala; chi cerca un top di gamma Android completo ma non vuole superare i mille euro. Il comparto fotografico, soprattutto grazie al 5x, rende il F9 Ultra credibile anche come telefono principale e non soltanto come macchina da gioco.

Lo eviterei, invece, se compattezza, peso ridotto o fotografia “punta e scatta” già collaudata contano più di tutto. In quei casi ha senso sacrificare parte della potenza per un dispositivo più semplice da portare e da gestire. Prima dell’ordine controllerei inoltre che nel riepilogo compaiano esattamente Ciliegia Scura, 12+256 GB e POCO F9 Ultra: sulla stessa pagina sono presenti colori, memorie e modelli diversi.

Il mio verdetto sull’offerta

A 779 euro il POCO F9 Ultra non è una scelta automatica, ma è una delle proposte più difficili da liquidare con la frase “POCO serve solo per giocare”. Batteria da 8.050 mAh, ricarica wireless, teleobiettivo 5x, IP68 e audio 2.1 colmano proprio le lacune che avrebbero reso fragile un confronto con i top di gamma più blasonati.

Ed è questo, più dello sconto percentuale, a rendere l’offerta interessante: il prezzo è già sceso nella fascia in cui l’hardware estremo smette di essere una curiosità e comincia a diventare un acquisto razionale. Non comprerei mai un telefono solo perché “appena uscito”; in questo caso, però, il fatto che sia così recente rende i 779 euro ancora più notevoli.