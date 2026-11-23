Il POCO X8 12/256 GB è disponibile a 329,90 euro su Amazon nella colorazione bianca, rispetto ai 369,90 euro indicati come prezzo di riferimento. La promozione arriva durante il Black Friday, ma il confronto più utile non è con il listino: la versione 8/256 GB viene proposta a 279,90 euro. In pratica servono 50 euro in più per passare da 8 a 12 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione resta fermo a 256 GB.

La domanda vera è: cosa cambia con 12 GB di RAM?

I 4 GB aggiuntivi possono essere utili a chi tiene aperte molte applicazioni, passa spesso fra navigazione, social, editing e giochi oppure vuole conservare lo smartphone per diversi anni. Una quantità maggiore di RAM riduce la probabilità che Android debba chiudere e ricaricare le app lasciate in background. Non rende però il telefono automaticamente più veloce in ogni attività: avvio delle applicazioni, elaborazione delle foto e prestazioni nei giochi dipendono anche dal processore e dalla memoria interna.

Il POCO X8 utilizza lo Snapdragon 6s Gen 4, un chip pensato per la fascia media e per l’efficienza più che per inseguire i punteggi dei modelli da gaming. Per messaggistica, streaming, mappe, fotografie e uso quotidiano gli 8 GB della versione più economica sono già una dotazione adeguata. I 12 GB hanno più senso per un utente intenso, mentre difficilmente giustificherei il sovrapprezzo soltanto per chiamate, social e video.

I 256 GB restano uguali in entrambe le versioni

La variante più costosa non raddoppia lo spazio: entrambe offrono 256 GB. È un dettaglio importante perché foto, video e giochi occupano memoria permanente, non RAM. Chi sperava di ottenere anche 512 GB con i 50 euro aggiuntivi deve quindi guardare altrove. Per la maggior parte delle persone 256 GB rappresentano comunque un margine confortevole, soprattutto se fotografie e documenti vengono periodicamente salvati nel cloud o su un computer.

TuttoApp aveva già segnalato l’offerta del POCO X8 8/256 GB a 279,90 euro. Questo nuovo articolo non ripete quella promozione: serve a valutare la configurazione 12/256 GB e a capire se la maggiore memoria di lavoro sia davvero coerente con il proprio utilizzo.

Batteria e display restano i motivi principali per sceglierlo

Al di là della RAM, il tratto distintivo è la batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh. È una capacità molto superiore alla media e rende il telefono interessante per viaggi, navigazione GPS, hotspot e giornate in cui non si vuole cercare una presa. La ricarica cablata arriva a 67 W e quella inversa fino a 22,5 W, utile per alimentare auricolari o altri dispositivi. L’autonomia reale varia naturalmente con segnale, luminosità e applicazioni, ma qui la riserva energetica è concreta.

Il display AMOLED da 6,83 pollici ha risoluzione 1.5K, frequenza fino a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit. Sono caratteristiche adatte a video, lettura e utilizzo all’aperto, con lo svantaggio inevitabile di dimensioni poco compatte. Chi preferisce telefoni leggeri e facili da usare con una mano dovrebbe considerare ingombro e peso prima ancora della RAM.

Fotocamera, protezione e software

La fotocamera principale da 50 MP dispone di stabilizzazione ottica, mentre quella frontale è da 16 MP. Non comprerei il POCO X8 aspettandomi la versatilità fotografica di un top di gamma: il suo equilibrio è costruito soprattutto intorno a schermo, autonomia e prezzo. Sono presenti Dual SIM e certificazioni IP68 e IP69, elementi rassicuranti contro acqua e polvere ma che non rappresentano un invito a immergere volontariamente lo smartphone.

Il sistema parte da Android 16 con HyperOS 3. Prima dell’acquisto controllerei la politica di aggiornamenti indicata per il mercato italiano, perché la quantità di RAM è soltanto uno degli elementi che determinano quanto a lungo un telefono resta piacevole da usare. Aggiornamenti di sicurezza, spazio libero e stato della batteria incidono nel tempo almeno quanto la memoria disponibile.

Quale versione sceglierei

A parità di memoria interna, la versione 8/256 GB a 279,90 euro offre il rapporto qualità-prezzo migliore per la maggior parte degli utenti. Sceglierei la 12/256 GB a 329,90 euro soltanto per multitasking intenso, giochi pesanti o per mantenere lo smartphone a lungo senza ridurre troppo le applicazioni in background. Il sovrapprezzo di 50 euro è comprensibile, ma non porta più spazio, un processore diverso o una fotocamera migliore.

L’offerta indicata riguarda la variante bianca da 12/256 GB. Prima di pagare è opportuno verificare capacità, colore, venditore, gestione della spedizione e prezzo finale nel carrello: Amazon raggruppa spesso più configurazioni nella stessa pagina e selezionare una variante diversa può modificare immediatamente il totale.